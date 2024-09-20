21 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün hayallere kapılabilirsin. Bazı abartılı hayaller, çevrendekilerden gerçekçi destekler alamamana neden olabilir. Bu dönemde özellikle Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisi seni düşlerin peşine düşürebilir. Aslında bu durum düşündüğün kadar negatif bir şey değil. Zira keyifli bir hafta sonu için düşüncelere kapılmak ve güzel duygulara odaklanmak sana iyi gelebilir.

İşte tam da bu noktada yapmaman gereken tek şey başkalarının isteklerini ya da hayallerini desteklemesi konusunda ısrarcı olmamak. Bunun yerine kendi fikirlerinle kendi yolunu çizmelisin. Hayattan zevk almalı, isteklerine odaklanmalısın. Belki de uzun zamandır hayal ettiğin o işe bir an önce başlayabilirsin. Böylece hayallerin sayesinde maddi ve manevi anlamda mutluluğa ulaşabilirsin.

Belki aklında mutlu bir evliliği adım atmak da vardır. Eğer böyle bir düşüncen varsa, partnerinin senden gelecek küçük bir onaya ihtiyacı olduğunu bilmelisin. Hadi ona ne istediğini söyle. Ve güzel duygularla aşkın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...