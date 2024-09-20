21 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sosyal hayat ve insan ilişkileri gündeminde yer alacak. Bugünlerde sosyal çevren içerisinde bazı abartılı davranışlar sergileyebilirsin. Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açının en önemli etkisi yüzünden, özellikle de yeni tanıştığın insanlar ile aranda birtakım yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.

İşte tam da bu noktada bir adım geri çekilerek ikili iletişimde temkinli bir yaklaşım sergileyebilirsin. Her zamanki gibi açık ve net bir şekilde iletişime geçmek yerine biraz daha kapalı bir iletişim tercih edebilirsin. Böylece en çok da iş yaşamında tartışmaları engelleyebilirsin.

Jüpiter'in merkezde olduğu bu kare açının olumsuz etkileri kadar olumda etkileri de olacak. Mesela, yaratıcılığını ifade ederken büyük konuşmalar yapabilirsin. Kendine güvenli bu tavrın sayesinde büyük işler başarabilirsin. Açıkçası bugün, fikirlerini karşındakine kabul ettirmek konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Biz dahil hemen herkes sen ne dersin inanmaya hazır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...