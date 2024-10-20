21 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün iç dünyanın derinlerine inmenin tam zamanı. Haftaya kendin ile meşgul olarak başlayacak ve verimli bir süreç geçireceksin. Bu dönemde duygularını her zamankinden çok daha güçlü ve açık bir şekilde ifade edebileceksin.

Tam da bu noktada kendi ihtiyaçlarına zaman ayırdığın bir pazartesi günü olacak. İşe dahi gitmek istemeyebilirsin, sorumluluklardan uzak kısa bir kaçamak belki tam da ihtiyacın olan şeydir. Bu arada, sana sevdiklerinden de kaçma demeliyiz. Çünkü yalnız kalma arzun artabilir. Ancak bunun yerine sevdiklerinden güç aldığın bir gün geçirmek düşündüğünden iyi olacaktır.

Hadi biraz da fırsatlardan söz edelim. Bugün kazançlı fırsatlar ve yollar karşına çıkacak. Maddi konularda anlık kararların dışında uzun vadeli stratejilere de odaklanmalısın. Zira Merkür’ün Akrep burcundaki enerjisi, özellikle para konusunda daha sezgisel ve akılcı bir yaklaşım sergilemeni sağlayacaktır. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...