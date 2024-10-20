21 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün derin bağlar kurmak ve bağlanmak isteyeceksin. Merkür'ün güçlü enerjisi, sosyal ve duygusal ilişkilerinde derinleşmeni kolaylaştıracak. Tam da bu noktada haftanın ilk anlarından itibaren, yüzeysel ilişkilere sırtını döneceksin. Artık daha anlamlı ve kalıcı bağlar kurma zamanı. Bağlanmaya kararlı gibisin. Ancak bunu kendine itiraf ettin mi?

Aile kurmak, evlilik ve birlikte yaşamak gibi fikirler zihnini meşgul edebilir. Kararını vermelisin. Ancak şimdiden söyleyelim bu bağlılık kesinlikle sana iyi gelecektir. Aşka bir şans ver, kalbinin sesini dinlemelisin.

Merkür'ün bu teşviki kariyer hedeflerinde de netliği ve kararlılığı beraberinde getirecek. Kendine kariyerine ilişkin yeni hedefler belirlemelisin. İş hayatına dair net bir yol haritası çizmelisin. Özellikle uzun vadeli projelerin için değişime hazır olmalısın. Konfor alanından çıkman gerektiğinde bunu hiç düşünmeden harekete geçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...