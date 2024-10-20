Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu
21 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 19:01

Başlanmak isteyeceksiniz! Peki 21 Ekim Pazartesi gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün derin bağlar kurmak ve bağlanmak isteyeceksin. Merkür'ün güçlü  enerjisi, sosyal ve duygusal ilişkilerinde derinleşmeni kolaylaştıracak. Tam da bu noktada haftanın ilk anlarından itibaren, yüzeysel ilişkilere sırtını döneceksin. Artık daha anlamlı ve kalıcı bağlar kurma zamanı. Bağlanmaya kararlı gibisin. Ancak bunu kendine itiraf ettin mi? 

Aile kurmak, evlilik ve birlikte yaşamak gibi fikirler zihnini meşgul edebilir. Kararını vermelisin. Ancak şimdiden söyleyelim bu bağlılık kesinlikle sana iyi gelecektir. Aşka bir şans ver, kalbinin sesini dinlemelisin. 

Merkür'ün bu teşviki kariyer hedeflerinde de netliği ve kararlılığı beraberinde getirecek. Kendine kariyerine ilişkin yeni hedefler belirlemelisin. İş hayatına dair net bir yol haritası çizmelisin. Özellikle uzun vadeli projelerin için değişime hazır olmalısın. Konfor alanından çıkman gerektiğinde bunu hiç düşünmeden harekete geçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın