21 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün zekice ve hızlı hareket etmeye odaklanacaksın. Zira Merkür, keskin zekanı ortaya çıkaracak. Onun Akrep'teki yolculuğu seni her zamankinden daha sezgisel, derin ve anlamlı bir perspektiften bakmanı sağlayacak. Belki de uzun vadeli ve sabır gerektiren bir eğitime başlamalısın. Ya da var olan bilgilerini pekiştirmeli ve kendini geliştirmenin bir yolunu bulmalısın.

Merakına yenik düşer ve zekanı ortaya çıkarırsan bilgiyi de başarıyı da büyük bir ustalık ile kazanabilirsin. Görünen o ki iş hayatında bir yıldız gibi parlayacaksın. Bu dönemde akademik başarına da yıldızlar ekleyeceğin ise kesin. Zihninin açık olduğu bu dönemi bir dil daha öğrenmek için değerlendirmen de fena olmaz, bizden söylemesi.

Öte yandan bugünlerde insanlara kurduğun diyaloglarda bazı imtiyazlarda bulunabilirsin. Hatta hayatına bir yabancıyı almak için bile kalbinin kapısını aralayabilirsin. Ancak dikkatli olmalısın. Duygularına kolay kapılabilirsin. Sabır ve sevgi dolusun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...