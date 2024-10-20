21 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün plan yapmalısın! Etkileyici stratejilerle oyundaki yerini almanın tam zamanı. Profesyonel hayatında öne çıkmak istiyorsan, Merkür'ün Akrep burcundaki enerjisinden yararlanmalısın. İki tutkulu ruhun enerjisiyle birleştiğin hafta başında fırsatları da iyi değerlendirmelisin. Tam da bu yüzden ilerleme odaklı stratejiler kurarak kendine uzun vadeli hedefler belirlemelisin.

Görünen o ki bugün oyunda olmanın çok daha ötesinde oyunu kuran tarafta olacaksın. Gücünü göstermekten korkma! Ve açıkçası bu dönemde sakın geri adım atma. İleriyi hedefledikçe ilerleyecek, başardıkça daha güçlü bir hazla dolacaksın. Bu arada paradan da söz etmeliyiz. Nakit akışın hızlanacak. Kısa zamanda eline toplu bir para geçmesi son derece olası.

Ailevi ilişkilerde ise sorumlulukların artabilir. Sevdiklerine karşı bağlılıklarının daha da derinleşmesini sağlayacak haberlere açık ol. Özellikle aile büyüklerin ile daha sağlam temellere dayanan bağlar kuracak, onları anlatacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...