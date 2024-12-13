onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
21 Aralık’ta Ne Yapacağı Konusunda Kararsız Olanlara: En Uzun Gecede Yapabileceğiniz 7 Şey

21 Aralık’ta Ne Yapacağı Konusunda Kararsız Olanlara: En Uzun Gecede Yapabileceğiniz 7 Şey

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.12.2024 - 17:06

21 Aralık geldi çattı! Yılın en uzun gecesi, sıradan bir akşamdan fazlasını hak ediyor! Battaniye altında film keyfi ya da oyun gecesini bir kenara bırakıp bu özel geceye biraz yaratıcılık katmaya ne dersin? 

O zaman aşağı kaydır ve birbirinden keyifli önerilere göz at! 👇

1. Evde mini bir "Escape Room" yaratın!

Arkadaşların ya da ailenle hep beraber bir senaryo belirleyip evde bulmacalar ve ipuçları yerleştireceğin bir kaçış oyunu hazırla! Oyun bittiğinde hem çok eğlenecek hem de evde harika bir gece geçirmiş olacaksınız!

2. 'Bu gece bildirim yasak!' deyin!

'Dijital dünyadan uzaklaşmak ne kadar zor olabilir ki?' diyenler bu öneriyi kesinlikle denesin! Arkadaşlarınla toplanın ve bildirim gelebilcek her cihazı bir kenara bırakıp birlikte vakit geçirin. Bu etkinlikle birbirinize dair keşfetmediğiniz çok şey olacak!

3. 2025 için bir hayal panosu hazırlayın!

3. 2025 için bir hayal panosu hazırlayın!

2025 hedeflerini ve hayallerini görselleştirerek bir “vision board” oluştur. Hedeflerini detaylandır ve en basit hayalini bile özen vererek süsle. Unutma, burada önemli olan yaratıcılığını serbest bırakmak!

4. Yeni rotalar belirleyin!

En uzuuun gecede güzel bi' tatil planı yapmak müthiş olmaz mı? Bol bool vaktin varken şöyle kışı iliklerine kadar hissedeceğin bir ülke seç ve planlamaya başla!

5. Kulağa enterasan gelebilir... DJ gibi bir gece geçirin!

DJ dedik ama öyle inanılmaz ekipmanlara ve binlerce kişiden oluşan bir kalabalığa ihtiyacın yok! Odayı biraz ışıklandırıp bir masaya DJ'miş gibi laptop ve hoparlör ile setup kur. Kendi şarkı listeni basit uygulamalar üzerinden miksleyerek arkadaşlarınla gece boyu eğlenebilirsin!

6. Kendine bir challange oluştur ve gece boyunca yeni bir yetenek kazan!

Origami yapmayı öğrenmek, hızlı resim çizme tekniklerine bakmak ya da yeni bir dilde basit cümleler kurmayı denemek... Bu gece sonunda yeni bir şey öğrenmenin gururunu yaşayabilirsin!

7. Geceyi tamamen kendine ayır!

Regl dönemindeysen bu uzun gece bedenini dinlemek ve ona iyi gelmek için mükemmel bir fırsat! 

Sıcak su torbası, bitki çayı ve güvendiğin sızdırmayan bir ped seni bu gece asla yarı yolda bırakmayacak ve rahatlamana yardımcı olacak! Kendini biraz şımartmak için regl dostu atıştırmalıklar hazırlamanı da öneririz! 🙃

Kotex ile en uzun gecede bile güvendesin!

Kotex ile en uzun gecede bile güvendesin!

Kendini rahat ve güvende hissetmek, uykunun kesintiye uğramaması veya gece boyunca enerjini korumak için önemlidir. İşte tam da bu yüzden, Uzun Gecelerin Destekçisi Kotex seninle! Rahatlık ve korumanın bir arada olduğu Kotex Ekstra Uzun Gece pedi ile şimdi en uzun geceye bile hazırsın! 🌙✨

8.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark