21 Aralık’ta Ne Yapacağı Konusunda Kararsız Olanlara: En Uzun Gecede Yapabileceğiniz 7 Şey

Regl dönemindeysen bu uzun gece bedenini dinlemek ve ona iyi gelmek için mükemmel bir fırsat!

Sıcak su torbası, bitki çayı ve güvendiğin sızdırmayan bir ped seni bu gece asla yarı yolda bırakmayacak ve rahatlamana yardımcı olacak! Kendini biraz şımartmak için regl dostu atıştırmalıklar hazırlamanı da öneririz! 🙃