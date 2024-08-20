21 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün inançların, hedeflerin ve yaşam tarzının gündeminde yer alabilir. Kendini ve hayata karşı sergilediğin duruşu yeniden değerlendirmek isteyebilirsin. Fakat şimdiden söyleyelim, bu dönemde kendinden şüphe etmemelisin. Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açı seni pek de istemediğin bir yöne itiyor. Bu yüzden değişime ilişkin kararlarını yarına bıraksan iyi edersin.

Hatta daha da önemlisi bugün inançlarına odaklanarak, ruhunu besleyebilirsin. Dua ve inançsal ritüellerle dolu bir gün geçirerek kendini daha iyi hissedebilirsin. Bu arada yaşayış şeklinin sadece sen istersen ve istediğin kadar değişmesi gereken bir şey olduğunu da unutmamalısın. Yürüdüğün yol senin, hedeflerin hayatın ve arzularından sen sorumlusun. Satürn'ün baskıcı tavrı nedeniyle etkisinde kaldığın toplum ya da bir başkası seni ilgilendirmemeli.

Bu aşamada romantik ilişkilerin ve iş hayatında da istediğin düzene kurmak her zamankinden çok daha önemli olabilir. Dilediğin gibi yaşamak için iş hayatında gerekli özgürlüğü elde etmen de önemli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...