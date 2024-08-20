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21 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 19:06

Satürn ile Jüpiter arasındaki gerilimli açıya dikkat! Peki, 21 Ağustos Çarşamba gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Ağustos Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünden itibaren kişisel ve profesyonel ilişkilerinde sorumlulukların artabilir. Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle değişen dengeyi koruması gereken kişi sen olabilirsin. Haliyle bu durumda kişisel heveslerin ve bazı arzularını geri planda bırakman gerekebilir. Özellikle iş hayatında gergin anlar yaşamamak için bir adım geri çekilerek, gerekirse tüm yükü üstlenebilir. Belki de senin ya da ekibinin yaptığı bir hatayı düzeltmesi gereken kişi sen olabilirsin. 

Unutma bu bazı hataları telafi etmek, büyük başarılar elde etmenin en iyi yoludur. Bu sayede iş yerinde gücünü kanıtlayabilir ve varlığını ortaya koyabilirsin. Üstelik işleri sessizce çözmek, gerçek bir lider olduğun da ispatlayabilirsin. Şimdiden söyleyelim o terfi senin! 

Gelelim romantik ilişkilerinde üstlenmen gereken sorumluluklara. Eğer partnerinle aranda birtakım sorunlar varsa, bu konuda alttan alması gereken taraf sen olabilirsin. Haklı olduğun halde özür dilemeyi bile göze alabilir, huzur için her şeyi yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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