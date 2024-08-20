21 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugünden itibaren kişisel ve profesyonel ilişkilerinde sorumlulukların artabilir. Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle değişen dengeyi koruması gereken kişi sen olabilirsin. Haliyle bu durumda kişisel heveslerin ve bazı arzularını geri planda bırakman gerekebilir. Özellikle iş hayatında gergin anlar yaşamamak için bir adım geri çekilerek, gerekirse tüm yükü üstlenebilir. Belki de senin ya da ekibinin yaptığı bir hatayı düzeltmesi gereken kişi sen olabilirsin.

Unutma bu bazı hataları telafi etmek, büyük başarılar elde etmenin en iyi yoludur. Bu sayede iş yerinde gücünü kanıtlayabilir ve varlığını ortaya koyabilirsin. Üstelik işleri sessizce çözmek, gerçek bir lider olduğun da ispatlayabilirsin. Şimdiden söyleyelim o terfi senin!

Gelelim romantik ilişkilerinde üstlenmen gereken sorumluluklara. Eğer partnerinle aranda birtakım sorunlar varsa, bu konuda alttan alması gereken taraf sen olabilirsin. Haklı olduğun halde özür dilemeyi bile göze alabilir, huzur için her şeyi yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...