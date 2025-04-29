2025 Yılında Küresel Ticaretin Dönüşümü: Dilin, Kültürün ve Krizlerin Yeni Rolü

Ürünler Değil, Deneyimler Yarışıyor

2025’te ticaretin kuralları radikal biçimde değişti. McKinsey’in yeni “Ticaretin Geleceği” raporuna göre, dünya genelinde sınır ötesi dijital hizmet ihracatı 2020’ye göre %58 artış gösterdi. Bu, fiziksel ticaretin yavaş yavaş hizmet temelli ve bilgi odaklı bir yapıya evrildiğini gösteriyor.

Bir örnek: Hindistan merkezli bir yazılım firması, yalnızca uygulama geliştirmiyor; aynı zamanda bu uygulamaların farklı kültürlerde nasıl kullanılacağını simüle eden “kültürel kullanım testleri” de satıyor. Ürün kadar “bağlam” da satılıyor artık.

Göç Dalgaları ve Belge Ekonomisi

2023-2024 yıllarında yaşanan çatışmalar ve ekonomik dalgalanmalar, tarihin en büyük ikinci göç hareketini tetikledi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre sadece 2024 yılında 42 milyon kişi yer değiştirdi. Bu, pasaportlardan sağlık raporlarına, akademik transkriptlerden aile birleşimi belgelerine kadar devasa bir resmi belge tercümesi hacmi yarattı.

Türkiye'de sadece geçen yıl noter onaylı tercüme talebi %42 arttı. İstanbul’daki bir tercüme bürosunun yöneticisi, “Eskiden çeviri bir ihtiyaçtı, şimdi acil durum çözümü” diyor. Bir İranlı doktorun, Norveç’e yerleşmek için sadece 3 gün içinde tıp diplomasını tercüme ettirip, denkliğini alıp başvurusunu yapması; belgenin artık hayatı değiştiren bir anahtar olduğunu kanıtlıyor.

Bu alanda hizmet veren Protranslate tercüme şirketi, özellikle Orta Doğu ve Avrupa’dan gelen taleplerle, günlük bazda binlerce sayfa resmi belgeyi onlarca dile çevirmeye devam ediyor. Türkiye’nin pek çok dilde hizmet ihracatı alanında önde gelen ülkelerden biri olduğuna değinen Protranslate kurucu ortağı ve genel müdürü Kerem Kalkancı, bölgede en çok mütercim tercümanlık mezunu veren ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve bu mezunların yakında pek çok yeni açılacak yapay zeka ile değişen iş ortamında da very etiketleme, uzaktan çok dilli satış uzmanı, çok dilli dijital pazarlama yöneticisi gibi pozisyonlarda işe yerleşim fırsatı yakalaycağını belirtiyor.

Dil Artık Sadece İletişim Değil, Strateji

Common Sense Advisory’nin 2025 raporunda, küresel tüketicilerin %76’sı, “kendi dilinde bilgi veren markalara daha çok güvendiğini” söylüyor. Bu, artık dilin bir “ayrıntı” değil, doğrudan “ikna aracı” olduğunu ortaya koyuyor.

Brezilya pazarına girmek isteyen bir Türk ayakkabı markası, Portekizce video içeriklerle ve lokal influencer'larla yaptığı kampanya sayesinde satışlarını %200 artırdı. Markanın yöneticisi, “Tercüme değil, temas ettik” diyerek bu başarının temelini özetliyor.