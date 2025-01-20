2025’te Her Güzel Şeyin Başına Gelmesi İçin Manifest Niyetine Dinleyebileceğin 14 Şarkı
2025’te Her Güzel Şeyin Başına Gelmesi İçin Manifest Niyetine Dinleyebileceğin 14 Şarkı
2025'te tüm güzelliklerin seni bulmasını istiyor musun? O zaman dinlediğin şarkılara bile bir çekidüzen vermen gerekiyor! Bu listedeki şarkılar ile bu yolda güzel bir adım atabilirsin. Ne yapalım? Listeye geçelim!
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1. Ariana Grande - successful
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2. T.I. - Live Your Life ft. Rihanna
3. The Pussycat Dolls - When I Grow Up
4. Demi Lovato - Confident
5. Fifth Harmony - That's My Girl
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6. Destiny's Child - Independent Women, Pt. 1
7. JAY-Z - Empire State Of Mind ft. Alicia Keys
8. Harry Styles - Daydreaming
9. Gwen Stefani - Luxurious ft. Slim Thug
10. Britney Spears - Gimme More
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11. Doja Cat - Boss B*tch
12. Ariana Grande - God is a woman
13. Nelly Furtado - Promiscuous ft. Timbaland
14. Arctic Monkeys - I Wanna Be Yours
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