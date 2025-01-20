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2025’te Her Güzel Şeyin Başına Gelmesi İçin Manifest Niyetine Dinleyebileceğin 14 Şarkı

etiket 2025’te Her Güzel Şeyin Başına Gelmesi İçin Manifest Niyetine Dinleyebileceğin 14 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 00:06

2025'te tüm güzelliklerin seni bulmasını istiyor musun? O zaman dinlediğin şarkılara bile bir çekidüzen vermen gerekiyor! Bu listedeki şarkılar ile bu yolda güzel bir adım atabilirsin. Ne yapalım? Listeye geçelim!

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1. Ariana Grande - successful

2. T.I. - Live Your Life ft. Rihanna

3. The Pussycat Dolls - When I Grow Up

4. Demi Lovato - Confident

5. Fifth Harmony - That's My Girl

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6. Destiny's Child - Independent Women, Pt. 1

7. JAY-Z - Empire State Of Mind ft. Alicia Keys

8. Harry Styles - Daydreaming

9. Gwen Stefani - Luxurious ft. Slim Thug

10. Britney Spears - Gimme More

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11. Doja Cat - Boss B*tch

12. Ariana Grande - God is a woman

13. Nelly Furtado - Promiscuous ft. Timbaland

14. Arctic Monkeys - I Wanna Be Yours

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Radlands
Radlands
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