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2025'te Hangi Burcu Neler Bekliyor? Gezegenlerin Aşk, Kariyer, Finans ve Sağlık Alanlarına Etkileri

etiket 2025'te Hangi Burcu Neler Bekliyor? Gezegenlerin Aşk, Kariyer, Finans ve Sağlık Alanlarına Etkileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 09:01

2025'te, altı büyük gezegende nadir görülen bir göksel kavuşma meydana gelecek. Satürn, Venüs, Merkür, Güneş, Rahu ve Ay, 30 Mart 2025'te Balık burcunda birleşecek. 13 Nisan'a kadar, Venüs ve Merkür'ün gerileyeceği beş gezegen Balık burcunda ikamet edecek. Bu olağanüstü olay, en son 1968'de görülen ve 29 Mart'taki kısmi Güneş tutulması ile güçlenen Balık burcunda Satürn-Rahu kavuşumunda gerçekleşecek.

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2025'te gezegenlerin retrograd tarihleri:

2025'te gezegenlerin retrograd tarihleri:

Merkür

Her yıl olduğu gibi, Merkür 2025'te 3 kez retroda olacak. İlk retro aşaması 15 Mart'ta Koç burcunda başlar ve 7 Nisan'da Balık burcunda sona erer. İkinci aşama, 18 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında Aslan burcunda gerçekleşir. Üçüncü ve son retro, 9 Kasım'da Terazi'de başlar ve 29 Kasım'da Akrep'te sona erer. Merkür retro aşamaları, ilişkilerimizi ve iletişimimizi oldukça olumsuz etkileyebilir. Dikkatli olmamız gereken zamanlardır.

Venüs

2 Mart 2025'te Koç'ta Venüs retrosu başlıyor. 13 Nisan'da Balık burcunda sona erecek. Venüs retrosu, yaratıcı arayışlarımızı ve benliğimizi ifade etmemizi yeniden düşünmemiz, yeniden hizalamamız ve canlandırmamız için bir fırsat zamanıdır.

Mars

Mars, 6 Aralık 2024'te Aslan burcunda retroya başladı ve 24 Şubat 2025'te, yaklaşık üç ay süren geçişi ile Yengeç burcunda doğrudan seyrine başlayacak. Mars'ın geri dönüşü, hayatımızı oldukça gergin hale getirir; her zamankinden daha da sabırsız davranışlar içinde oluruz. Yılın bu zamanlarında sık sık duygusal patlamalar ve dürtüsel eylemler yaşayabiliriz.

Jüpiter

İyi şansın gezegeni Jüpiter, 9 Ekim 2024'te retroya başladı ve 4 Şubat 2025'te İkizler'de doğrudan seyrine başlıyor. Jüpiter'in, 11 Kasım 2025'te başlayıp 11 Mart 2026'da Yengeç burcunda sona eren başka bir retro aşaması olacak. Jüpiter'in retro döngüleri, fiziksel hayatımızdan ziyade daha içsel ve duygusaldır. Bu, içsel çalışma ve kendini yansıtma zamanı olacaktır. Kalbimizin sesini duymamız gereken zamanlardır.

Satürn

Satürn, 13 Temmuz 2025'te Koç burcunda retroya başlıyor ve 28 Kasım 2025'te Boğa burcunda geri hareketini sona erdiriyor. Satürn retrosunun yolumuza engeller çıkardığı bilinmektedir. Dua, spor ve meditasyon çalışmaları yapmak, kendimizi şifalandırmak için iyi bir zaman döngüsüdür.

Dış gezegenler

Uranüs

1 Eylül 2024'te retroya başlayan Uranüs, 30 Ocak 2025'te Boğa'da sona eriyor. Uranüs'ün retrosunun ikinci aşaması 6 Eylül 2025'te başlar ve yaklaşık 150 gün süren bu süreç, 4 Şubat 2026'da sona erer. Retroda Uranüs, bize ilişkilerimizde uzlaşma şansı verir. Yaşamla ilgili bakış açımızda değişim ve köklü bir değişiklik olacağı zamanlardır.

Neptün

Neptün, 4 Temmuz 2025'te retroya başlar ve 10 Aralık 2025'te Balık burcunda doğrudan seyrine devam eder. Beş aylık bu dönem, mistik bir yolculuk aynı zamanda sezgimizin önemini fark edeceğimiz, gizli gerçekleri ortaya çıkaracak ve yanılsamaların farkındalığı ile belirsizlik enerjileri getirecektir.

Plüton

Plüton, Balık burcunda 4 Mayıs - 15 Ekim 2025 arasındadır. Bu aşama, güç mücadelelerini ve ilişkiler ile ilgili konularda sınırlamaları, alma-verme dengesini sağlamanın farkındalığını getiren bir zaman dilimidir.

Koç

Koç

2025 yılı boyunca oldukça heyecan verici gezegen enerjileri söz konusu. 4 Şubat'ta aşk gezegeni Venüs, 23 gün burcunuzda kalacak. Venüs Koç’tayken tutku, romantizm ve ortaklıklarla ilgili eğiliminiz artacaktır. Venüs geçişi, sizlere kararlı olmanız ve arzularınızın peşinden gitmeniz için destek verecek. 2 Mart'ta Venüs, Koç'ta retro (geri hareket) olacak. Daha içe dönük kalabilir ve sosyal bağlantılardan kaçınabilir; daha dürtüsel ve tartışmacı hale gelebilirsiniz. Dikkatli olun.

Venüs’ü yakından takip eden Merkür de 3 Mart'tan itibaren sezginizi ve bilinçaltınızı harekete geçirecek. İç sesinize kulak verin ve keskin çıkışlar içinde olmamaya çalışın. 15 Mart'ta Merkür burcunuzda retroda olacak. Bu enerjisi sizleri daha agresif kılabilir. Özellikle iş hayatınızda dürtüsel kararlardan uzak durun. 20 Mart'ta bahar ekinoksu ile birlikte daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. 29 Mart'ta yeni ay ve kısmi güneş tutulması gerçekleşecek. Yaşamsal hedefleriniz, güçlü bir yenilenme duygusuyla harmanlanacak. Hayatınızda size zarar veren alışkanlık ve ilişkilerin noktalanması ve yeniden yapılanması olarak yansıyacak.

30 Mart'ta dış gezegen Neptün, Koç burcuna geçer. Bu, yerleşik sistemlere ve normlara meydan okumanızı ve yeniliğe öncülük etmenizi sağlayacak. Hemen her konuda yenilikçi yaklaşımlar sizlere çok şey kazandırabilir. 25 Mayıs'ta Satürn'ün güçlü enerjisine hazır olun. Satürn’ün kararlılığıyla birleşen bu enerji, işleri yalnızca kendi yönteminizle yapacağınız anlamına gelebilir. İşte bu noktada yeteneklerinizi ortaya koyma zamanı.

Temmuz 2025, 4 Temmuz'da Neptün’ün retroya başlayacak olmasıyla bir dizi retroya ev sahipliği yapacak. Bu enerji, iç gözlemi teşvik eder ve yerleşik değerleri sorgulamamızı sağlar. Aynı zamanda bu geçişler, cesaret ve arzularla ilgili bakış açınızı ve bilgeliğinizi dönüştürecektir.

2025 yılı, çok daha fazla tutkulu ve gayretkâr olacağınız için enerjinizi olumlu kanallara yönlendirmek adına bolca fırsat sunuyor. Yıl boyunca özellikle kariyer ve parasal konularda büyük değişikliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Aşk ve İlişkiler

Aşk hayatınızda devam eden bir beraberliğiniz varsa, taahhütlerinizle ilgili konularda kararsızlıklar yaşayabilir ve ilişkilerinizde dürtüsel seçimler yapma eğiliminde olabilirsiniz. Harekete geçmeden önce gökyüzü, iki kez düşünmeniz için sizleri uyarıyor. Bekar ve yeni bir ilişkiye adım atacak olan Koçlar özellikle dikkatli olmalı. İlişkinizin nereye gittiğinden emin olmadan sözler ve taahhütlerde bulunmamalısınız. Sonrasında pişman olmamak için dikkatli olun.

Evli Koçlar, eşinizi asla hafife almamalısınız. Rahatsızlıklarınızı ve duygularınızı birlikte paylaşarak tutkularınızı yeniden canlandırmaya odaklanmalısınız. Özellikle nisan, mayıs, ekim ve kasım aylarında tutulma dönemleri aşk ve evlilikle ilgili noktalarda durgunluk ve zorlukları deneyimlemenizi tetikleyebilir. Pişmanlık duyacağınız kararlardan uzak durun.

Bekar ve ilişkisi devam eden Koçlar, ilişkide olduğunuz insanla gerçek anlayış ve arkadaşlık varsa, mücadele etmelisiniz. Yılın ikinci yarısı, ilişkinizde belirleyici bir dönem olacaktır.

Kariyer ve Finans

Kariyer hayatınızda başarılı olmanız için çok daha fazla çalışmanız ve sabırlı hareket etmeniz gerekiyor. Profesyonel ilişkilerinizde özellikle yenilikçi olmanız ve sık sık iş değiştirmekten kaçınmanız önem taşımaktadır.

Özellikle tutulma etrafındaki dönemlerde iş hayatınızda büyük fırsatlar yakalamanız mümkün. Bu döngüleri yakından takip edin ve iyi değerlendirin. 2025 yılı boyunca metodik bir şekilde çalışırsanız, ödülleri almaya hazır olun. Uzun vadeli beklentilere odaklanın ve sabırsızlıkla kararlar almayın. Kararsız kaldığınızda güvendiğiniz insanlarla istişareye yıl boyunca önem verin.

2025 finansal beklentileriniz için son derece olumlu enerjilerle dolu. Bolluk gezegeni Jüpiter, potansiyelinizi artıracak ve yıl boyunca sizlere finansal şans sağlayacak. Gelecek için tasarruf ve yatırımların önünü açacak istikrarlı bir döngüye hazır olun. Ancak kendinizi spekülatif ve bir anda zengin olma dürtüsüyle bilmediğiniz alanlara yönelmekten alıkoyun.

Şunu unutmayın: Hayatınızı engelleyecek büyük borçlardan ve kredilerden uzak durmanız gereken bir yıldasınız. Yeterli kazanımlarınız olduğunda gayrimenkul, altın ve emeklilik planlarına yatırım yapmak için uzmanların bilgisinden faydalanmak yararınıza olacaktır. Arazi anlaşmaları bu yıl sizin için hayırlı sonuçlar verebilir. Gelen her teklife kapılırsanız, sonunda kayıplarla sonuçlanabilirsiniz. Bu nedenle yatırım planlarınızda dikkatli olun.

Sağlık

Bu yıl stresten uzak durun. Strese bağlı sağlık sorunları yaşamaya yatkınsınız. Daha sağlıklı bir plan tasarlayın ve ona bağlı kalın. Yaratıcı tarafınızı ortaya koymayı ihmal etmeyin. Yılın ilk ve son çeyreği, bazı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Boğa

Boğa

Hayatınızın gidişatını değiştiren büyük değişikliklere hazırlanın. Bu değişikliklerden bazıları sizi konfor alanınızdan çıkaracak, bazıları ise size hayatınızın fırsatlarını sunacaktır. Genel olarak, gezegenler sizin için mükemmel bir şekilde hizalanmıştır; böylece kişisel ve profesyonel alanlarınızda iyileşmeler yaşanacaktır. Hedeflerinize kararlı bir şekilde ilerleyin ve korkusuz olun. Önünüzdeki yol göz korkutucu görünebilir, ancak kararlılığınız ve azminiz sizi başarıya götürecektir. Değişikliklere uyum sağlayın; disiplinli çalışmanız, yıl ilerledikçe zengin kazanımlar olarak size geri dönebilir. Aşk ve evlilik hayatınızda daha derin anlamlı, güçlü bağlantılar kurulacaktır. Ancak, kırmızı çizgileriniz olmalı; sınırları bilmek her iki taraf için de iyidir. Sevdiklerinizle bolca zaman geçirin ve sağlığınıza dikkat edin. 2025, kariyerinizde ve mali durumunuzda büyüme şeklinizi etkileyecektir. Yolunuza çıkan zorluklardan en iyi şekilde yararlanın; sabır ve dengeyi koruyun.

Hayatta istikrar ve güvenlik sizin yaşam mottonuzdur. Burcunuzdaki Uranüs’ün geri dönüşünü tamamlaması ve 30 Ocak 2025’te doğrudan seyriyle mükafat zamanlarına hazır olun. Bu durum, fiziksel bedenle ilişkimiz ve hayatta kalma ihtiyaçlarımız üzerindeki değerlerde büyük bir kolektif değişime neden olacaktır. Üç haftadır retroda olan Merkür de 7 Nisan’da doğru seyrine başlayacak. Sahip olduğumuz farkındalığa göre, gerçek değerlerimizi yapılandırmamız ve yaşamlarımızda ayarlamalar yapmamız için bize ilham verecektir. Şimdi, bazı aksilikler, gecikmeler ve engellerden sonra işlerin yoluna gireceğinin bilinciyle ilerleyin. 19 Nisan’da Güneş, burcunuzdan geçtiğinde daha aktif ve yapılandırılmış hale gelirsiniz. Bu durum, kararlılık ve güvenlik duygunuzu artırır. Nisan 2025 sona ererken, 27’sinde bir Yeni Ay olacak. Bu Yeni Ay, çevredeki sessizliği bulmaya ve onurlandırmaya teşvik edecektir. Gücünüzü ve dayanıklılığınızı hissetmenize yardımcı olacaktır.

10 Mayıs 2025’te, iletişim gezegeni Merkür burcunuzda olacak. Merkür’ün işleri hızlandırdığı söylense de, kendinize zaman ayırmayı ve büyük kararlar almadan önce plan yapmanın önemini vurgular. Merkür, Venüs’ün enerjileriyle ne pahasına olursa olsun barışı korumak ister. Bu geçiş, daha inatçı olmanızı sağlayabilir ve uzlaşmak büyük bir zorluk olabilir. Burcunuzdaki Dolunay, Güneş’in Akrep’te olduğu zamanda gerçekleşir. Öfke patlamalarına ve ani kararlara dikkat edin. 10 Aralık’ta doğru seyrine başlayacak Neptün’ün enerjisiyle, arzularınızı ve ilişkilerinizi iyileştirme gücünü kendinizde bulabilirsiniz. Ayrıca, ruhsal arayışlarınız büyük ölçüde gelişecek ve tezahür edecektir.

Aşk ve İlişkiler

2025, bekar Boğalar için romantizm vaat ediyor. Gezegenler, yılın başlarında potansiyel yeni ilişkiler getirecek şekilde etkili enerjiler sunuyor. Evli olan ya da beraberliği devam edenlere gelince, duygusal bağlar yıl boyunca güçlenecektir. Birlikte anlayış, şefkat ve dürüstlükle iletişim kurduğunuzda ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşıyacaksınız. Yıl ortasında ilişkilerinizde ara sıra anlaşmazlıklar, çatlaklar ve fikir ayrılıkları yaşanabilir. İnatlaşmadan düşüncelerinizi iletmeye odaklanın. Bu tutum, uzun vadeli sorunlardan sizi korur ve ilişkinizi güçlendirir.

Genel olarak, gezegenler aşkınızın veya evliliğinizin gelişimi için doğru kombinasyonu sunmak üzere mükemmel bir şekilde hizalanmıştır. Küçük ayrıntılara dikkat ederek aşkınızın kıvılcımını canlı tutun. İlişkilerinizi güven, şefkat ve dürüstlük üzerine inşa edin ve emek verin. Kozmik güçler, yalnız günlerinizi bitirmeniz için sizi destekliyor. Sosyalleşmek, potansiyel ruh eşinizi bulmanız için görünürlüğünüzü artıracaktır.

Kariyer ve Finans

2025 yılı boyunca kariyer potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak enerjiler sunuluyor. Performansınız, işinize olan bağlılığınız ve azminiz sizi kariyerinizde yeni zirvelere taşıyacaktır. İş yerinde daha fazla sorumluluk üstlenecek ve yeni ilgi alanlarına başlayacaksınız. Yılın son çeyreğinde büyük ücret artışları ve terfiler alabilirsiniz. Kendi işinizin sahibiyseniz büyüme ve artan kazanımlar elde edebilirsiniz. Finansal durumunuz diğer yıllara göre çok daha iyi olacak.

Ancak kendinizi çok fazla zorlamayın. Ruhsal çalışmalar ve aile etkinlikleri için bolca zaman ayırın. İş ve eğlence arasında iyi bir denge kurun; aksi takdirde profesyonel başarı yakalarken ilişkilerinizi zedeleyebilirsiniz. Nisan 2025 ve Eylül 2025 döngüsü, ev, araba ya da yeni iş kurma gibi konularda size destek olacaktır.

Sağlık

Yıl boyunca sağlığınızı artıracak kişisel bakım, meditasyon ve ruhsal çalışmaları ihmal etmeyin. İyi beslenme alışkanlıkları ve fiziksel egzersizler, bu yıl size çok yardımcı olacaktır. Vücudunuzu ve zihninizi olumlu yönde etkileyecek yaşam tarzı seçimleri yapın. Uyku düzeninize dikkat edin ve size uygun bir egzersiz programı belirleyin. Yıl içinde solunum ve sindirimle ilgili küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Önleyici tedbirlerle bunların üstesinden gelebilirsiniz. Mevsimsel alerjilerden uzak durun ve her zaman sağlığınıza öncelik verin. Aile üyelerinin sağlığı da yıl ortasında etkilenebilir; dikkatli ve duyarlı olun.

İkizler

İkizler

2025 İkizler için umut verici bir yıl olacak. Yönetici gezegeniniz Merkür, yıl boyunca yaklaşık 3 kez retroda olduğunda, önünüzdeki yolda ara sıra tümsekler olacaktır. Değişikliklere uyum sağlamanız ve gecikmeleri, engelleri kolaylıkla kabul etmeniz gerekir. Hayat, önümüzdeki dönem için tutku, gayret ve güvenle dolu enerjileri barındırmakta. Dengeli bir oranda ortaya çıkan risklerin ve ödüllerin iyi bir payı sizleri karşılıyor.

Yıl başladıkça işler yavaş ve istikrarlı bir tempoda ilerliyor olacak ve kendinizi yansıtmak için iyi bir dönem olacak sizler için. Hayatınızı daha iyi noktalara taşımak için enerjinizi yılın ikinci yarısının iyileşmesi için odaklamanız gerekir. Yıl ilerledikçe hayatınızın her alanında yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Genel olarak bu dönem size ufkunuzu genişletme, yeni ilgi alanları bulma ve başkalarıyla kazançlı bir şekilde bağlantı kurma şansı verecektir. Aşka gelince, İkizler yıl boyunca, özellikle bekar olanlar tutkulu karşılaşmalar yaşayabilirler.

Geliriniz artar ve iletişimde güçlenme, yeni ekip çalışmasını hayatınızda etkili kılacaktır. Artan bir enerji güçlendirecek sizleri; kişisel bakımı rutininiz haline getirin. Zorlayıcı enerjilere de hazır olun. Değişiklikler bir bedel karşılığında gerçekleşebilir. Bundan korkmak yerine akışta kalın. Acılar olmadan hayatta herhangi bir kazanç olmayacağını unutmayın. Fikir ayrılıklarını fark ettiğiniz anda ilişkileriniz konusunda sabırlı olun.

Önünüzde bir dizi gezegensel hizalama ve geçişle heyecan verici bir yıl var. Başlangıç olarak, Jüpiter'in retro aşamasını sona erdirmesi ve 4 Şubat 2025'te burcunuzda doğru seyri, şans ve bolluk enerjisine hazır olun. Ruhunuzu temsil eden Güneş İkizler burcuna geçerken hayattaki yeni bir hedefe bağlanmanın zamanı gelmiş olacaktır. Bu geçiş, artan zihinsel aktivite, konuşkanlık ve bilgi arzusu anlamına gelir.

26 Mayıs'ta, bir hafta sonra, yönetici gezegeniniz Merkür'ün etkisi ile kendinize olan saygınızı, onurunuzu ve sosyal sorumluluklarınızı artıracaktır. Bu, devlet işlerini/pozisyonlarını takip etmek, başvuruda bulunmak, evlenmek veya çocuk sahibi olmaya çalışmak için iyi bir zaman olacaktır. 27 Mayıs'ta burcunuzda Yeni Ay gerçekleşir. Bu Yeni Ay, öğrenme, iletişim ve başkalarıyla bağlantı kurmak için taze enerji ve fırsatlar getirir. Size yeni projeleri başlatmak için harika bir zaman olacaktır.

2025 yılının ikinci yarısı başlarken, 4 Temmuz'da Venüs enerjisi bu geçiş, iletişim, merak ve esneklikte değişiklikler getirebilir. Birkaç gün sonra, 9 Temmuz'da dış gezegen Uranüs burcunuza geçer. Burcunuzdaki bu geçiş, ani atılımlara, şok edici olaylara ve devrimci fikirlere yol açabilir. 6 Eylül'de Uranüs, burcunuzda retroya başlayacak. Bu geçiş işi ve öz farkındalığı yoğunlaştırabilir ve hayal gücümüzü canlandırabilir. Geçmiş yaralarımız ve mevcut arzularımız hakkında iyi içgörüler sunabilecek daha net hayallere yol açabilir. Akışta ve kabulde kalın.

Aşk ve İlişkiler

2025, İkizler için romantik bir değişim dönemi olacak. Özellikle yıl ortası büyük değişiklikler getirecek gezegensel etkiler söz konusu. Bekarlar, ilişkileri söz konusu olduğunda bunu çok verimli bir zaman olarak yaşayacaklar. Yıl ilerledikçe kararlı ruhları kendinize çekeceksiniz. Evliyseniz, çocuk için planlar yapabilir; çocuklar ile ilgili pek çok sorunu aşmayı başarabilirsiniz. İletişime açık olun; bağlarınızı geliştirmek için özgürce iletişim kurun. Tutulma dönemleri, ilişkilerinizde büyük başlangıçları ve sonları işaret eden zamanlar olacaktır.

Yıl boyunca romantizminizde çok fazla tutku ve sevgi olacak, daha iyi bir yaşam olduğundan emin olabilirsiniz. 2025, aşk hayatınızın yeniden tanımlanacağı oldukça önemli bir dönem olacak sizler için. Yıl ortası, yeni kapılar açabilir, iş ve özel yaşamlarınızda yeni gelişmeler getirebilir sizlere. Bazen eş ya da sevgiliniz ile bağlantınızın kopuk olduğunu hissettiğiniz dönemler olabilir. Bu dönemi kendinizi yansıtmak ve nerede yanlış yaptığınızı düşünmek için kullanın. Sosyal bağlantılarınızı besleyin ve yeni bağlantılardan ilham alın. Önümüzdeki yıl boyunca İkizler, partnerleriyle daha iyi enerjilerle karşı karşıya kalacak. Görüşlerinizi özgürce ifade edin ve partnerinizden de fikir alın. Paylaşmak ve önemsemek ilişkinizi güçlendirmek için çok yardımcı olur.

Yıl boyunca tutkularınızı cesurca ifade edin ve ne pahasına olursa olsun duygusal yakınlığı ihmal etmeyin. Bağınızı güçlendirin ve unutmayın: Sevginiz ve evliliğiniz yıl boyunca gelişecek.

Kariyer ve Finans

2025'te İkizler, kariyerlerinde önemli gelişmeler ile karşılaşacaklar. İletişiminizde, daha iyi müzakereler, anlaşmalar ve fikirlerin üst düzeylerinize sunulması için çok fazla alan olacağı konusunda iyi olurdunuz. Özellikle iş girişimleriyle ilgilenenler yıl boyunca iyi sonuçlar elde edebilirler. Yıl boyunca sizi harekete geçirebilecek yenilikçi fikirler ortaya çıkaracaksınız. İyi ağ bağlantıları kurun ve kariyerde yeni fırsatlar arayın.

İş hayatınızda deneyimli ve uzman kişilerin tavsiyelerini alın. Bazılarınız yeni bir yer ya da yurt dışında hayalinizdeki işe başlayabilirsiniz. Ancak kendinizi aşırı zorlamadığınızdan veya imkânlarınızın ötesinde bir taahhütte bulunmadığınızdan emin olun. Mars size tam gazla ilerlemeniz için ihtiyacınız olan enerjiyi verir. Kendinizi profesyonel arenaya kabul ettirmek için bu iddialı dönemi kullanın. Bu yıl boyunca tüm çabalarınız kabul edilecek ve istediğiniz şekilde gelişecektir. Kariyer hedeflerinizin çoğu, yıl ilerledikçe gerçekleşecektir. Yatırım planlarınızda dürtüsel kararlardan yıl boyunca uzak durun.

Yıl boyunca mali durumunuzda dinamik bir değişim olacak. Gezegenler, finansal tarafınızı harekete geçirecek. Profesyonel başarınız, iyi bir girişle mali durumunuzu iyileştirecektir. Farklı kazanç kaynaklarından finansal girişiniz sayesinde hayatınızın kilit alanları gelişir. Bazılarınız miras yoluyla iyi imkânlar elde etmeye hazır olsun.

Sağlık

Jüpiter, bu yıl sizi canlı hissettiren bol enerji seviyeleriyle sizi koruma altına alacak. Bununla birlikte, yıl boyunca stres ve gerginlik konusunda dikkatli olmalısınız. Yönetici gezegeniniz Merkür retroda olduğunda, yıpranmanıza neden olan sağlık sorunları olacaktır. Bu nedenle, kişisel bakım için yeterli zamanınız olduğundan emin olun. Yılın çoğunda yoga, spor ve sağlıklı beslenme etkinliklerine başvurarak fiziksel olarak aktif olun. Bu, sizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak uyumlu tutacaktır.

Yengeç

Yengeç

Yengeçler için, yıl boyunca gelen büyük değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Yıl başlarken, Yengeçler için yeni başlangıçlar olacaktır. Profesyonel ilerleme ve büyüme, romantik karşılaşmalar ve harika seyahatler için birçok fırsat söz konusu. Bununla birlikte, yıl aynı zamanda adli olaylar ve sıkıntılar yaşanabilir. Tutulmalar, 2025'te Yengeçlerin hayatında birçok kişisel değişiklik getirecek. Genel olarak, 2025 sizin için hızlı büyüme beklentileri olan heyecan verici bir yıl olacaktır. Bu değişim dalgasına esnek ve iyimser bir yaklaşımla odaklanın.

2025, gezegen geçişleri ve hizalamaları sayesinde Yengeçler için verimli ve hayırlı bir yıl olacaktır. Aslan burcunda gerileyen Mars'ın burcunuzda seyrine başlaması ile derin bir kendini yansıtma ile ilgili baskılandığınız dönemden çıkıyorsunuz ve ferahlık, huzur duygusu devreye giriyor. 8 Haziran'da, iletişimci Merkür burcunuza ziyarette bulunduğunda, duygusal ve son derece etkileşimlerimizde daha verimli enerjiler hâkim olacak. Fakat bir yandan, bu geçiş altında fikir ayrılıkları ve çatışmalarla başa çıkmak oldukça zor hale geliyor. Fakat bu dönem, sevdiğiniz insanla duygusal bağınızın güçlenmesi açısından mükemmel bir zaman olacak. 9 Haziran'ın ertesi günü Jüpiter, burcunuza girmek için Merkür'ü takip edecek. Jüpiter'in bu geçişi, eviniz ve çevreniz için bir huzur ve pozitif enerji duygusu ile adeta sizler için büyük bir nimet olacak.

Yıl ortasına yakın, 21 Haziran'da, Güneş, Yengeç mevsiminin başlangıcını işaret eden burcunuzda seyrine başladığında... Bugün, gündüz ve gecenin eşit uzunlukta olacağı Yaz Gündönümü olarak da adlandırılır. Sizin için duygusal iç gözlem ve iç cephede derin ve anlamlı bağlantıların beslenmesi döneminin habercisidir. Ardından Haziran'ın sonunda, 25'inde, Ay doğal alanında olacaktır ve bu dönem, yaşamdaki bu yeni aşamada size rehberlik etmek için sizi duygusal içgüdülerinizi ve derin duygularınızı takip etmeye teşvik eder. 31 Temmuz'da, aşk ve zevklerin gezegeni Venüs geçerken kendinizi yenilenmiş güçlü bir enerjiye hazırlayın. Bu aşamada, başkalarıyla olan ilişkilere daha duyarlı hale gelebilirsiniz. Ve 11 Kasım'da Jüpiter retrosu tamamen idealizm, ileriye doğru ivme ve yeni fırsatlarla ilgilidir. Jüpiter'in Yengeç burcundaki bu gerilemesi, özellikle Yengeçler için duygusal olarak zor bir zaman olabilir. Dikkat!

Aşk ve İlişkiler

2025'te Jüpiter ve Venüs gezegenleri aşk ilişkilerinizde ve evliliğinizde size yardımcı olacak; sizlere romantizm ve sağlıklı bir ortaklık dönemi vaat ediyor. Evli ve ilişkisi olanlar daha derin bir yakınlık kuracaklar ve bekarlar, ideal eşle bağlantı kurabilecekleri enerjiler ile karşı karşıya kalacaklar. Özellikle bahar ayı ile yaza kadar tutkularınız uzun ve derin bir şekilde akacaktır. Aşkınızda ve evliliğinizde barış ve uyum hâkimdir. Gezegenler, ilişkinizde sevgi ve arzuların yerine getirilmesini sağlamak için mükemmel bir şekilde hizalanmıştır. Çevredeki gezegenler sayesinde, yıl boyunca daha derin duygular ifade edilecektir karşılıklı olarak. Bazılarınız için mevcut ilişki güçlenirken, ilişkisi olmayanlar, yakın arkadaş partnerinize dönüşebilir. Evli olanlar, daha iyi bir yakınlık kurarak duygusal bağlarının geliştiğini görecekler. İlişkiniz güven, inanç ve iyimserlikle dolu olacaktır. Bununla birlikte, ilişkilerinizin hayatta kalması için etkili iletişim hayati öneme sahiptir. Merkür retro dönemlerine dikkat edin. Herhangi bir miktarda karşılıklı eylem, ilişkinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Bekar Yengeçler, yıl ortasında evlenebilir. Kader dönüm noktaları oldukları ortaya çıktığı için tutulmaların etrafındaki dönemlere dikkat edin. Aşkınız ve evliliğiniz için çok önemli olacak ortak kararlar alın.

Kariyer ve Finans

Yengeçler, 2025 yılında kariyer performanslarında bir artış görecekler. Tutkunuzu takip edin ve bazen alışılmadık bir yol sizi yaşam hedeflerinize götürür. Özellikle yıl ortası, kariyer gelişimi için çok elverişli olacaktır. İş pozisyonunuz nedeniyle de iyi bir mali akış olacaktır. Bu yıl yüksek motivasyonlu olacaksınız; yıl boyunca en yüksek başarıları elde etmeye hazır olun. Güneş, Temmuz-Ağustos aylarında tüm desteği ile mesleğinizde büyük başarılar getirir sizlere. Becerilerinize ve yeteneklerinize güvenin ve kendinizi öne çıkarın. Hedeflerinizi belirleyin; hayalleriniz gerçeğe dönüşecek.

Mars sizi yönlendirir ve kariyerinizin zirvesinde kalmanız için enerji ve güç verir sizlere. Bu yıl, kariyerle ilgili önemli kararlar almanız gerektiğinde içgüdülerinize ve sezgilerinize güvenin. Yılın son çeyreğinde büyük ücret artışları ve görev değişiklikleri yaşayabilirsiniz.

Sağlık

Yengeçler, önümüzdeki yıl için kendi kendine bakımı öncelik hâline getirmeye teşvik ediliyor. Tutulmalar, genel sağlığınızı ve iyiliğinizi olumlu yönde etkileyecek büyük yaşamı değiştiren değişiklikler yapmak için harika dönemler olacaktır. Kendinizi azaltın ve şiddetli stres ve gerginlikten uzak durun. Merkür gerileme dönemleri, şu ya da bu şekilde sağlığınızı engelleyebilecekleri için özenle ele alınmalıdır.

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Aslan

Aslan

Aslan burçları için heyecan verici bir yıl olacak. Fakat gökyüzü, yıl boyunca sabırlı ve ihtiyatlı olmanızın önemini vurguluyor. Karşınıza çıkan zorluklardan çekinmeyin ve aşılabilir olduğuna inanın. Gezegenlerin sizin için sıralanmış bazı harika etkilerinin sizi başka bir noktaya taşıyacağını da bilerek hareket edin. Azimli olun ve değişikliklere uyum sağlamaya istekli olun. Eldeki durumların sorumluluğunu üstlenin ve hedeflerinize odaklanın. İlişkiler, para ve kariyer gibi hayatınızın kilit alanları yıl boyunca kararlılıkla dönüşecektir. Yeni girişimlere adım atmadan önce ayrıntılara bakın ve tükenmişliklerden kaçınarak, kendinize ve yeteneklerinize güvenerek ilerleyin.

2025, gezegen enerjileri yıl boyunca harika bir gösteriye hazırlanırken lüks, ihtişam, drama ve mutluluk sizleri karşılıyor. Başlangıç olarak, Aslan burcu için gezegen olayları, 12 Şubat'ta Dolunay ile başlıyor. Bu, iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı kucaklamanın ve bunlar arasında ortak bir yol bulmanın zamanıdır. Aslan burcu, ışıltısıyla bilinir ve Dolunay burcunuzda gerçekleştiğinde, hayallerinizin peşinden gitmek ve bu cesur etki altında cesur niyetler belirlemek ideal olacaktır. Yönetici gezegeniniz Güneş, doğum haritalarınızın 9. evinizde Kısmi Güneş Tutulması'nı oluşturan 29 Mart'taki tutulma ile sizi bilinen ve bilinmeyen sınırlardan özgürleştirerek çıkarır. Sınırlarınızın ötesine geçiyorsunuz. Bu, bir izin almak ve kalbinizin arzusuna seyahat etmek için doğru değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimi. Ve 18 Nisan'da Mars burcunuza girer. Mars bir eylem gezegenidir ve burcunuzdan geçtiğinde kişiliğiniz güçlenir; daha doğru ve cesaretli kararlar almayı başarabilirsiniz.

26 Haziran'da Merkür transiti, sizin için kendinizi en doğru ve daha görkemli bir şekilde ifade etmeyi sağlama enerjisi anlamına gelir. Bu geçiş döneminde ilgi odağı olmak ve liderlik pozisyonu almak daha uygulanabilir olacaktır. 18 Temmuz'da Merkür burcunuzda retro hareketine başlar. Bu, hobiler ve yaratıcı arayışlarla ilgili alanlarda gecikmelere ve sorunlara neden olur. Romantik ilişkileriniz ve iletişiminiz zarar görebilir. Bundan birkaç gün sonra, Güneş burcunuza 22 Temmuz'da ziyarete başlar. Güneş, yönetici gezegeniniz olduğu için önümüzdeki bir aylık dönem için sizi oldukça güvende hissettirir. Bu geçiş, kullanılmayan yetenekleri beslemek, risk almak ve yaşam enerjinizi yükseltmek için ideal bir zamandır. Bununla birlikte, tepkileriniz zaman zaman biraz abartılı olabileceğinden kontrollü olmakta fayda var. Drama, acılar değil mutlulukla beslenme zamanıdır. Dönüşümün içinde yer almayı seçip şifalanın.

Güneş'in geçişinin ardından, 24 Temmuz 2025'te Aslan burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay, tutkunuzu kucaklamak ve hayatı ne olursa olsun dolu dolu yaşamak için yaşam enerjinizi yükseltecek. Ve 11 Ağustos'ta Merkür’ün doğru seyri size güven ve analitik yetenekler aşılar, büyümenize yardımcı olur. Kariyerinizde başarılı olacak ve iletişimde daha iyi olacaksınız. 25 Ağustos'ta Venüs burcunuza giriyor. Aslan burcundaki Venüs, her şeyin doğru noktaya geldiğini hissedene kadar mücadeleyi teşvik eder. Venüs, sevgiyi ve ifadeyi eşit derecede teşvik eder. Burcunuzdaki gezegen olayları, 21 Eylül'de doğum haritalarınızda 2. evinizde Kısmi Güneş Tutulması ile sona erecek. Bu, mali durumunuzu ve kaynaklarınızı ele almak için yeni bir yaklaşım sunacaktır. Para kazanmanın diğer yollarını keşfedebilir ve yıl ilerledikçe kazanımlarınız artacaktır.

Aşk ve İlişkiler

2025 gezegen geçişleri, Aslanlar için havada aşk ve romantizm olacağını gösteriyor. Bekarların bu dönemde potansiyel talipleri kendilerine çekecekleri, çekicilik, duruş ve tutkuyla sarılı olacakları enerjiler hâkim. İlişkisi olmayanlar, yeni ilişkiler kurabilir. Doğru kişinin karşınıza çıktığını gördüğünüzde gereksiz yere endişeler ile kendinizi baskılamayın. Bekar Aslanlar, bu yıl kurulan herhangi bir ilişki uzun vadeli bir beraberlik olacaktır. Evli olanlar ya da devam eden beraberliği olanlar, eşinizin veya partnerinizin fedakârlıklarının farkında olun ve kıymet verin. İlişkinizin huzur dolu olması için onların kişisel alanlarına saygı duyun ve ilişkinizin mutlu, huzurlu anlarını güçlendirin.

Ego veya gururun aşkınızın ya da evliliğinizin önüne geçmesine izin vermeyin, çünkü bu bir şeyleri bozar. Ayrıca, keskin çıkışlardan uzak durun ve sessiz kalın. İlişkilerinizde fedakâr olun. Kızgınlık ile acele kararlar almayın, çünkü başladığı gibi hızla sona erebilir. Özellikle yıl boyunca Merkür’ün gerileme dönemlerine dikkat edin. İlişkinizde heyecan kaybolduysa, tutkuyu yeniden alevlendirmek için duygu ve arzularınızı özgür bırakın. Eş ya da sevgilinize sadık kalırsanız hiçbir şey geç değildir. Bununla birlikte, romantizminizi her zaman dengeleyin, sabırlı olun, konuşmalarınıza dikkat edin ve yalnızca olumlu duygularınızı besleyin.

Kariyer ve Finans

2025'te istikrarlı, müreffeh bir kariyer beklentisi içinde olun. Liderlik rolleri, terfiler ve maaş artışları yıl boyunca emeklerinizin karşılığı olarak yolunuza gelir. Yüksekleri hedefleyin, başkalarına fazla güvenmeyin, kendinize güvenin. Başarı merdivenlerini kolaylıkla tırmanmanıza yardımcı oldukları için işyerindeki meslektaşlarınız ve yetkililerle iş birliği yapın. Manyetizmanız, işleri ve görevleri kolayca başarmanıza yardımcı olur. Yeteneklerinize güvenin ve ilerlemeden önce adımlarınızı hesaplayın. Tüm yıl boyunca finansal durumunuz, işinde başarılı, söz sahibi akıl hocalarından ve deneyimli olgun insanlardan gelen bilgi alışverişi ile güçlenir. Beklentilerinizi yüksek tutun ve kararlı bir şekilde ilerleyin. Daha iyi uyarlanabilirliğe sahip iyi sürdürülen bir çalışma, yıl ilerledikçe meslekte başarı getirecektir.

Yıl boyunca her türlü hoşgörü suistimale neden olabilir. Hileli planlara ve yanlış taahhütlere düşmeden akıllıca yatırım yapın veya tasarruf edin. Yıl başlarken, yolunuza çıkan çok fazla harcama ile mali durumunuzda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Yıl boyunca, riskli girişimlerden kaçının ve spekülatif anlaşmalardan uzak durun. Gayrimenkul anlaşmaları da planlandığı gibi iyi gitmeyebilir. Uygun bir bütçe planı tasarlayın ve ne olursa olsun ona bağlı kalın. Sahip olduğunuz her şeyi dikkatli bir şekilde koruyun ve geleceğiniz için güçlü bir finansal temel oluşturmaya başlayın. Yıl sonu, toplumdaki konumunuzu iyileştirecek önemli kazanımlar elde etmeniz mümkün.

Sağlık

Yıl boyunca sağlığınızı destekleyen gezegen enerjileri ile karşı karşıyasınız. Ancak ara sıra ortaya çıkan sağlık korkularına ve tükenmişliklere dikkat edin. Fiziksel bedeninize ve zihninize iyi bakın ve her türlü yorgunluktan kaçının. Zihinsel sağlığınızı bozan işler kontrolünüzün dışına çıktığında spora, meditasyona ve terapiye yönelin. İyi sağlığın anahtarı ev ve iş arasında denge kurmak olacaktır.

Başak

Başak

2025 hayatınızda çok fazla değişiklik ve ileriye doğru hareketlilik olacaktır. Fakat hayattaki hedeflerinize ulaşmanız gerekiyorsa sabır ve çalışkanlığa çok ihtiyacınız olacağının bilincinde olun. Aynı durumlar herhangi bir alanda tekrarlandığında harekete geçmeye ve yol açmaya hazır olmalısınız. Bu yıl boyunca geleceğinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

Genel olarak, 2025 profesyonel ve kişisel yaşamınızda beklenmedik değişikliklerle bir yenilenme yılı olacaktır. Bu, eskiden kurtulmak ve yeniye yol açmak için ideal bir zaman olacaktır; bu enerjiler kişisel hayatınız için de geçerlidir. Sorunları doğrudan ele alın, aklınız ve keskin analitik düşünceniz sizi doğrulara götürür. Ruhsal ve kişisel bakımı önceliğiniz haline getirmeyi unutmayın. Heyecan verici başlangıçlar yıl ilerledikçe yeni başlangıçlara yer açtıkça gelecektir. Korku ile hareket etmeyin, çalışkanlık ve uyum yeteneğiniz bu yıldan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Tutkunuz Jüpiter ve Venüs tarafından güçlendirilecek ve Satürn sizi yenilikçi bir yola yönlendirecektir. Yıl boyunca size rehberlik etmesi için her zaman sezginize ve empatinize güvenin. Değişimi kucaklamaya istekliyseniz, 2025'in sizin için hayat değiştiren bir dönem olacağının idrakinde kalın.

2025 sizler için etkili bir yıl olacak. 2025 yılı boyunca yönetici gezegeniniz Merkür yıl boyunca 3 kez geri harekette olur; bazı gecikmeler ve engellerden dolayı sizi yorar. Başlangıç olarak, 1 Mart ile 14 Mart itibariyle doğum haritalarınızda 8. evinizde bir Merkür gerileme aşaması olacaktır. Bu sizi paranormal aktivitelere yönlendirebilir ve zihniniz karışabilir, sağlıklı kararlar alamayabilirsiniz. Sakinleşmek ve sosyalleşmek için zaman ayırın. Ve Merkür 14'ünde doğru seyrine başlarken tam bir Ay Tutulması olacaktır. Ay tutulmaları genellikle Başak burcuna iç gözlem ve ruhsal gelişim yönünde ilham verir. Bu süre zarfında içgüdülerinize ve anlık arzularınıza dikkat edin.

17 Haziran'da, Mars transiti ile sorunları halletmek için harika bir zamanın başlangıcını işaret ediyor. Başak burcundaki Mars, her zaman hızlıdır ve Başak verimlidir ve birlikte zaman harcamamak için iyi bir ikili oluştururlar. Yönetici gezegeniniz Merkür, 30 Haziran ile 17 Temmuz arasında, doğum haritalarınızda 12. evinde ikinci kez retroda olacak. Bu, gerçeklikten ziyade hayallere güvenmenizi sağlar. Geriye dönük aşamada ilişkilerinizde gelgitler söz konusu olur. 22 Ağustos 2025'te Güneş, Başak burcundan geçerken artan bireysellik, verimlilik ve hassasiyet duygusu getirecektir. Kişisel gelişim için bir zaman aşılayan daha iyi bir kendi kendini iyileştirme, fiziksel ve zihinsel refah olacaktır. Ruhsal olarak Yeni Aylar umudu ve yeni başlangıçları sembolize eder. Detay odaklı Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay ile hayatın kişisel ve profesyonel tarafınızı organize etmek için güçlü bir arzu hissedebilirsiniz.

2 Eylül'de Merkür transiti, Merkür burcunuzdan geçerken, düşünme kesinleşir. İletişim ve analizde daha yetkin olursunuz. Bundan birkaç hafta sonra, Venüs de 19 Eylül'de burcunuza girecek. Başak burcundaki Venüs size alçakgönüllülüğün değerini öğretir. Sizi temellendirir ve düzenli, üretken kaldığınızda ve stratejik olarak planladığınızda memnuniyet sağlar. İki gün içinde burcunuz, aynı zamanda 21'inde bir Yeni Ay ardından Kısmi Güneş Tutulması'na ev ile, yaşam yolculuğunuzda bir dönüm noktasıdır. Kendini geliştirme, sağlık işiniz ile ilgili konular için daha derin bir farkındalık kazandıracak sizlere. Gezegensel enerjiler huzur arayışınızda konfor alanınızdan çıkmanızı isteyebilir. Merkür doğru seyrine dönene kadar Başaklar için mülkiyetle ilgili sıkıntılar, duygusal istikrarsızlık ve sağlık sıkıntıları söz konusu olabilir.

Aşk ve İlişkiler

2025 yılının ilk yarısında birçok romantik enerji hakim sizler için. Halihazırda bir ilişki içinde olan veya evli olanlar yakınlıklarını güçlendirebilirler. Eşinizle kaliteli zaman geçirmek bu günlerde ilişkiniz için hayati öneme sahip olacaktır. Bu, sevginiz ve evliliğiniz açısından harika bir dönem olacak. Sevdiğiniz kişiyle daha derin duygusal bağlantılar kurulacaktır. Bağı güçlendirmek için açık iletişime çok ihtiyaç vardır. Bugünlerde ilişkinizde bazı belirgin olumlu değişimler görürsünüz. İlişkinize biraz tutku ve romantizm kazandırmanın yollarını bulun ve uygulayın. Yıl ortasında işler bir duvara çarpabileceğinde sabırlı olun ve yavaşlayın.

Çevrenizdeki gerginliklerden kurtulmak için düşüncelerinizi partnerinize dürüstçe iletin. Tutulma dönemleri duygusal kargaşalara neden olabilir, dikkat edin. Sadece akışa göre ilerleyin ve akışta kalın. Bağlarınızı geliştirecek değerlerinizi ve ilgi alanlarınızı ortakla paylaşın. Onlardan fazla beklemek yerine kendinizi partnere açın. Sizi birbirinize daha da yaklaştıracak ortak ilgi alanlarını paylaşın. Sorunlar ortaya çıktığında ilk uzlaşan siz olun. Herhangi bir anlayış çiti onarır ve sevginize ve evliliğinize bir iyilik dönemi getirir.

Kariyer ve Finans

Başakların kariyerlerinde 2025 yılı boyunca terfi etme olasılığı daha yüksektir. Bu yıl meslekte başarılı olmak için konfor alanınızın dışına çıkmanız ve hesaplanmış riskler yapmanız gerekiyor. Yeterince çalışkansanız parlarsınız. Disiplinli çalışma ve bağlılık, çabalarınıza finansman ve başarı getirecektir. Kurumsal merdiveni tırmanmak için yenilikçi fikirlere dikkat edin. Bu, vasat çalışmanın sizi hiçbir yere götürmeyeceği bir yıl. Yeni beceriler öğrenin ve işteki yeteneklerinizi sergileyin.

Bir takıma liderlik ediyorsanız iyi bir atmosfer yaratmaya çalışın. İşe giren Başaklar, yılı istikrarlı ve istikrarlı bir büyüme dönemine bulacaklardı. Girişimlerinizi genişletecek olsanız da, yıl için beklenmedik bir kazanç beklemeyin. Başaklara mali durumlarının oldukça ortalama olacağı enerjiler ile karşı karşıyalar; çok çabalamanız, duygular ile değil akılcı yaklaşımlar ile ilerlemeniz faydalı olacaktır. Para girişi sınırlı olacaktır, bu nedenle kaynaklarınızı tüketebilecek spekülatif anlaşmalardan uzak durun. Bu dönem için yüksek değerli satın alımlara da girmeyin.

Başak burçlarından bazıları iş hayatlarındaki davalar yoluyla finansal zorluklar yaşayabilirler. Geçmiş yatırımlarınız, düşük para akışıyla mücadele etmenize yardımcı olacak yıl boyunca iyi getirilerinizi elde etmenizi sağlayacaktır. Tutumluysanız ve hoşgörüden kaçınırsanız finansal istikrar sağlanır. Bu, borç verme, kredi ve borçlara başvurma zamanı değil. Tükenmişliklerden kaçının. Çalışkanlığınız ve eleştirel düşünceniz, yıl boyunca mali durumunuzla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Sağlık

Genel sağlığınızın ve iyiliğinizin yönetimi bu yıl sağlıklı kalmanın anahtarı olacaktır, Başak. Sağlıklı bir diyet uygulayın ve titiz egzersiz rejimleri benimseyin. Aileniz ve arkadaşlarınızla ve ayrıca kişisel bakım rutinleri için kaliteli zaman geçirdiğinizden emin olun. Sağlığınıza mümkün olduğunca müdahale edebilecek stres ve zorlanmadan uzak durun. Hem evde hem de iş yerinde sağlığınızı zedeleyebilecek toksik ilişkilerden kaçının. Zor zamanlara rağmen nasıl rahatlayacağınızı öğrenirseniz iyi bir şekilde başarılı olabilirsiniz.

Terazi

Terazi

2025, iddialı Teraziler için bir ivme dönemi olacaktır. Hayatınızda yeni başlangıçlar ve değişiklikler getirecektir. Satürn ve Jüpiter birlikte ilişki alanınızı çok olumlu yönde etkileyecektir. Yıl boyunca, kişisel hayatınızla ilgili heyecan verici haberler almaya hazır olun. İş hayatınıza gelince, Uranüs tarafından büyük dönüşümler olacaktır. Bu geçişlerde kariyer ve finans alanında içgüdülerinize odaklanmaktan çekinmeyin. Sonunda karşılığını alacaksınız. Önümüzdeki yıl için sağlığınız açısından da istikrar bekleyin.

2025'te gezegenler açıkça hayatın finansal, profesyonel ve duygusal tarafındaki özlemlerinizden yana olacaktır. Yıl boyunca Terazi'deki gezegen olayları, Venüs'ün 2 Mart 2025'te doğum haritalarınızda 7. evinizde retro hareketi başlar ve 13 Nisan'a kadar sürer. Bu, enerjinizin önemli bir kısmını aşk ve evlilikteki duygusal sorunları ele almaya harcamaya odaklanacağınız zor bir döngü olacaktır. Gerileme döneminde ilişkilerinizde bir şeyleri yapılandırmak için sizler için zor olsa da dengeli davranmanız önemlidir.

29 Mart'ta 7. evinizde de bir güneş tutulması meydana geliyor. Bu tutulma, insanlarla ve ilişkilerinizle ilişki kurma şeklinizde önemli bir dönüşüm yaratabilir. Aşkınızda, evliliğinizde veya arkadaşlığınızda bir kriz yaşayabilirsiniz. 13 Nisan 2025, burcunuzda bir Dolunay'a ev sahipliği yapacak. Bu, denge, uyum ve sağlıklı sınırların belirlenmesi zamanı olacaktır. Bu Dolunay zamanı civarında kişisel bakıma öncelik vermeniz faydalı olacaktır. Dolunayı ve takip eden hafta da büyük kararlar almayın.

6 Ağustos, Mars'ın burcunuza girmesi sizlere pek çok konuda iyi sonuçlar verecektir. Hayat normale döner ve sakin ve motive olursunuz. 18 Eylül'de Merkür transiti, hayattaki her şeye dengeli bir yaklaşımı ifade eder. 21 Eylül, 12. eviniz olan Başak'ta bir Güneş tutulmasına ev sahipliği yapacak. 12. evde bir tutulma, ruhunuza bakmayı vurgular. Rüyalar ve etraftaki diğer olaylar aracılığıyla hayatınızın pek çok noktasında doğru ve isabetli kararlar alabilirsiniz. Ertesi gün, 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna girer. Buna, gündüz ve gece eşit sürede olduğunda Sonbahar Ekinoksu da denir. Güneş'in Terazi'de zayıfladığı söylenir ve bu nedenle sizi zaman zaman kararsız yapabilir. Ancak, hayatın parlak tarafına bakarken pozitif ve iyimser olduğunuzda doğru kararlar almanız kolaylaşır.

13 Ekim'de Venüs burcunuza geçer. Terazi'deki Venüs, kendinizi başkalarının ihtiyaçlarına göre dengelemeniz için sizi destekler. Etraftaki iyi şeyleri doğru değerlendirir, mutlu ve kazançlı çıkabilirsiniz. 21 Ekim'de burcunuzda Yeni Ay var. Bu Terazi Yeni Ayı, yeni bir ilişki başlatmak veya devam eden bir ilişki için yeni bir başlangıç yapmak için en iyi zaman olacaktır.

Aşk ve İlişkiler

İlişkiler, Teraziler için önemli bir odak olacaktır. Yılın ilk çeyreğinde bazı derin taahhütler söz konusu olabilir. Mars, yıl ortası yaklaştığında tutkunuzu ateşleyecek ve ilgi çekici gelişmeler sağlayacaktır ve ilişkinizde başarılı olursunuz ve Venüs'ün etrafındaki etkisi sayesinde yılın son çeyreğinde sosyal hayatınız tamamen dengelenir ve şifalanır.

Ancak anlamlı bir ilişki için kişisel sınırlarınızı net bir şekilde tanımlamanız gerekir. Aksi takdirde gereğinden fazla fedakarlıklar hayal kırıklıkları yaşatabilir sizlere. Bu yılki gezegen geçişleri sizi ilişkilerinize ve bağlarınıza daha olgun ve kararlı bir tutum içinde kılar. Bekar bir Terazi iseniz, bu yıl çok sadık, sevgi dolu bir insanla tanışmanız muhtemeldir. Yıl ortasında, tutkunuz ve sevginiz büyüyecektir.

Mutlu olmak, yenilenmek ve yeni ilişkiler için ideal bir zaman. İhtiyaçlarınızı net bir şekilde tanımlarken daha azına razı olmayın. Bu, bağlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar derinleştirmenin veya güçlendirmenin zamanıdır. Ama şunu unutmayın, gezegensel enerjiler aşk ya da evlilik hayatınızın toz pembe olmayacağı konusunda da uyarıyor sizleri. Bağlılığı ve dürüstlüğü önceliğiniz haline getirin. Evli olanlar yıl boyunca romantizmlerini yeniden canlandırabilirler. Jüpiter, yıl ilerledikçe sevgide karşılıklı büyümeyi ve uyumu destekler.

Kariyer Finans

Kariyeriniz ve çalışmanız, önümüzdeki yıl için büyük ölçüde takdir kazanmanızı ve kazanımların bereketini arttıracak ölçüde, Terazi. Uranüs'ün etkisi sayesinde yıl ortasında çalışma bölgenizde büyük atılımlar ve değişiklikler bekleyebilirsiniz. Yılın son çeyreğinde zorluklar ortaya çıkar, keskin kararlar almaktan uzak durun ve işinize sahip çıkın. İçgüdülerinize güvenin. Yüksekleri hedefleyin, fikirlerinizin ve ideallerinizin gerçekleşmesi için var gücünüzle mücadele edin. Yıl boyunca size bazı beklenmedik kapılar açılacaktır. Alışılmadık

Yılın ilk çeyreğinde bazı zor finansal durumlar aileden kaynaklı gerçekleşebilir, gelir akışı kısıtlanabilir. Özellikle, Merkür gerilemesi döneminde finansal hareketlerinize karşı dikkatli olun, bilmediğiniz yatırım planları ve harcamalar içinde olmamaya çalışın.

Sağlık

Teraziler, 2025'te genel refah için kendi kendine bakımı rutin haline getirmeye teşvik ediliyor. Bugünlerde zihinsel ve duygusal sağlığınıza çok fazla odaklanmanız gerekir. İyi beslenme alışkanlıkları oluşturun ve sinirlerinizi bozan strese dikkat edin. Kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarınız arasında her zaman iyi bir denge kurun.

Akrep

Akrep

2025 Akrepler için önemli bir yıl olacak. Bu yıl boyunca, kişisel ve profesyonel yaşamınızda büyümenin birçok yolu olacaktır. Sorunların ve engellerin de üstesinden gelmek için kendinize inanmanız, öfke ile hareket etmemeniz önem taşımaktadır. Bununla birlikte, sabır ve kendini yansıtma, bu yıl yaşamın zorlukları tarafından zarar görmeden ilerlemenizi sağlayacaktır. İşe olan bağlılığınız ve ilişkiye olan tutkunuz, hayattaki genel iyiliği garanti eder. Jüpiter, Akrepler için kişisel gelişim ve ruh arayışı getirecek.

Mars, size cesaret, güç ve ilerlemeniz için destek verecektir. Bazen zorluklar arasında ruhunuzu parçalanmış hissedebilirsiniz. Tutulma mevsimleri, büyük yaşam olaylarını ön plana çıkaracaktır. Eski olaylardan, alışkanlıklardan kurtulun ve hayatta ortaya çıkan yeniyi kucaklayın.

Akrepler, önümüzdeki yıl için onlar için oldukça ilginç bir dizi gezegen geçişi ile karşılaşacaklar. Gezegensel olaylar, 2024'ün sonundan beri retroda olan yönetici gezegeniniz Mars'ın Yengeç burcunda doğrudan seyri ile başlar. Mars doğru seyrinde hayatınızdaki pek çok engel ortadan kalkacaktır. Uzun zamandır arka planda kalan projeler şimdi gündeminize geliyor, iyi değerlendirin. Kendinizi partnerinize özgürce ifade edebilecek ve hayatta çok fazla enerji ve güçlenerek ilerleyebileceksiniz.

Sonra 27 Mart'ta Akrep burcundaki Lilith size uğramış olduğunuz haksızlıkların hakkını almanızı sağlayacak. Birkaç gün içinde, 29 Mart'ta, doğum haritalarınızda 6. evinizde bir Güneş tutulması gerçekleşecek. 6. evinizde bir tutulma olduğunda hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha hassas hale gelirsiniz. Kazalar ve hastalıklardan kaynaklı zorlu deneyimlerinizden özgürleşeceksiniz.

12 Mayıs 2025'te burcunuz Dolunay'a ev sahipliği yapacak. Akrep burcunda Dolunay, şimdi en derin duygularınızla yüzleşmek için hazır olun. Birkaç aylık bir durgunluktan sonra, 21 Eylül'de doğum haritalarınızda 11. evinizde Güneş tutulması olacak. Bu tutulma, arkadaşlarla, akran gruplarıyla ve bir bütün olarak toplumla iyi bir ilişki anlamına gelir. Sosyal hayatınızda değişiklikler olur ve ilişkilerinizi iyileştirecek yaklaşımlarınız ile istikrarı yakalarsınız. 22 Eylül'de, Mars enerjisi ile hedeflerinize ulaşma kararlılığınız oldukça yüksek olacaktır. İlişkilerinizde yoğun bir tutku olacaktır. 6 Ekim'de Merkür, Akrep burcuna girer. Bu Merkür geçişi nedeniyle, finansal konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz, dikkatli olun.

23 Ekim'de Güneş Akrep'te, inançlarınız, amaçlarınız, istekleriniz için ayağa kalkacak cesaret verecek sizlere. Hedeflerinize ilerlerken sevdiklerinizi incitmediğinizden ve inatçı olmadığınızdan emin olun. Ve 6 Kasım'da, Venüs burcunuza girecek. Akrep burcundaki Venüs, ilişkinizde derin ve yoğun duygusal bağlantıyı ifade eder. İlişkileriniz yapılandırılacak, emek verin ve sabırla hareket edin. 20 Kasım'da burcunuzda Yeni Ay gerçekleşecek. Bu, yaşamak istediğiniz gerçeği açıkça tanımlayacaktır. Bu, hayatta arzuladığınız şeyi ifade etmek için ideal bir zaman olacaktır. 29 Kasım'da, 9 Kasım'dan itibaren Terazi'deki transit Merkür, burcunuzda doğru seyrine başlayacak. Bu geçiş sizlere iyi finansal kazançlar ve arzularınızın ve isteklerinizin gerçekleştirilmesini sağlayacak enerjiler olarak yansıyacak.

Aşk ve İlişkiler

2025'te Akrepler için romantizm ve aşk enerjisi sizleri karşılıyor. Bu yıl aşk ve evlilik beklentileriniz açısından uzun vadeli güzellikler sizleri karşılıyor. Zaten bir ilişkiniz veya evliliğiniz varsa, bağlılığınız da sevginiz de güçlenecek. Bekar ve ilişkisi devam eden Akrepler evlenmek ve ilişkinizi yepyeni bir seviyeye taşıyacak enerjilere hazır olun. Bekar Akrepler kariyer veya sosyal yollar ile ruh eşleri ile tanışabilirler.

Akrepler, bu dönemde daha iyi ilişkiler ve hayatlarında istikrarı korumak için sakin kalmalı ve ilişkide sahiplenici olmaktan kaçınmalısınız. Yıl ilerledikçe tüm sevgi arzularınız ve dilekleriniz gerçekleşecektir. Fakat yıl ortasında bazı sorunlara yol açabilecek gezegen geçişleri söz konusu. İyi niyet, anlayış, bağlılık ve dürüstlük zorlukların üstesinden gelmenizi sağlayacaktır.

Bu yıl eş ya da sevgiliniz ile romantik kaçamakların tadını çıkarın. En sevdiği şeyleri yaparak sevdiğiniz insanı şaşırtın. Küçük nezaket eylemleri, sevginizi ve evliliğinizi beslemede büyük faydalar sağlayacaktır. İletişimin iyiliğin anahtarı olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bekar bir Akrep burcuysanız, aşka açık olun fakat bir ilişkiyi hayatınızın merkezine almak için acele etmeyin, işlerin doğal olarak ilerlemesine izin verin.

Kariyer ve Finans

2025, Akrepler için bir itici güç ve büyük kararlılık dönemi olacaktır. Disiplinli çalışma ve bağlılık hayatta büyük ilerlemeler getirecektir. Ancak odaklanmaya devam ettiğinizden ve hedeflerinize karşı pervasız olmadığınızdan emin olun. Ayrıca, sağlığınıza zarar vermeyecek daha iyi bir iş-yaşam dengesini koruyun. Güç mücadelelerinden kaçınırsanız meslek hayatınızda parlarsınız. İletişimle ilgili konularda her zaman ikna edici olun. 

Kendinize inanın, yeteneklerinize güvenin ve devam edin. Beceriklisiniz ve yıl boyunca size imrenilen pozisyonlar kazandıracak yükseltmeleri bekleyebilirsiniz. Liderlik etmeyi ve size verilen fırsatları kullanmayı öğrenirseniz, ekip çalışmasında da başarı sağlayabilirsiniz. İşe giren Akrepler yıl boyunca iyi ilerleme kaydedecektir. Tüm Akreplere tavsiyem, hedeflerinizin peşinden gidin ve yeteneklerinizi geliştirecek her etkinlikten faydalanmayı seçin. Fakat yıl boyunca çalışma hayatınızda etrafta negatif enerji getirecek dedikodulardan uzak durun.

Genel olarak, bu yıl tüm gücünüzü verirseniz kariyeriniz yükselecektir. Yılın ilk 4 ayı finansal konularda sıkışıklıklar yaşamanıza neden olabilir. Finansal konularda yapacaklarınızı planlayın ve dürtüsel harcamalardan uzak durun. Risk almaktan uzak durun. Hayatta sahip olduklarınızla yetinin. Aile ve arkadaşlar sizden borç para isteyebilir, verdiğiniz borç iade edilmeyebileceğinden dikkatli olun ve kendinizi zora sokmayın.

Sağlık

Akrepler, 2025 yılı boyunca kendinizi çok fazla strese sokmayın, öz bakım rutininiz olsun. Kronik sağlık sorunları olanlar bu nedenle periyodik kontrolleri planlayın. Sağlığınızı daha iyi hale getirmek için elinizden geleni yapmalısınız.

Yay

Yay

2025 yılı, denge sağlamak için çaba göstermeleri gereken oldukça maceracı bir yıl olacaktır. Yıl başladıkça kariyer gelişimi ve tanınma için sayısız fırsat olacak ve mali durumunuz doğrudan değişecek enerjiler ile dolu. Ancak 2025'te ailevi ilişkileriniz tehlikede olabilir, bu nedenle aile ilişkilerinizi yıl boyunca ilgi ve özen göstererek iyileştirmeye çalışmalısınız.

Yıl boyunca üç kez Merkür gerileme döneminde, ilişkileriniz ve iletişimle ilgili konularda zorluklara karşı dikkatli olun. 2025, gezegenlerin sizi muazzam bir tutku ve gayretle koruyacağı ilginç bir dönem olacak. Size liderlik rolleri verilebilir ve finansal olarak zorlukları arkanızda bırakabilirsiniz. Jüpiter, yönetici gezegeniniz sizi bol kaynaklarla kutsayacak ve Satürn de size pek çok yaşam dersleri verecek. Genel olarak, enerjinizin başarıya doğru harcanacağı üretken bir dönem olacaktır.

Gezegensel etkiler, 2025 yılında tutkularınızı ateşleyecek mükemmel bir şekilde hizalanıyor. Yay, yıl boyunca birçok gezegensel etkinliğe ev sahipliği yapacak ve Lilith'in 8 Ocak'ta burcunuza girmesiyle başlayacak. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in doğru transiti olumlu bir enerji değişikliği hissedeceksiniz, bu özellikle finansal açıdan faydalı olacaktır. 11 Haziran'da, Yay burcundaki bu Dolunay, hangi korkuların kalması gerektiğini ve hangilerinin gitmesi gerektiğini anlamanıza yardımcı olacak güce sahiptir. Ayrıca en iyi şeyin başınıza gelebileceğine inanmanıza yardımcı olarak düşüncelerinizi yenileyebileceksiniz.

29 Ekim'de Merkür'ün transiti, özellikle eğitim sektöründe görevli olan ve öğrenim gören Yay burçları için son derece iyi olacaktır. Birçok Yay burcunda yeni bilgi arayışı gelişir ve bu kendini geliştirme zamanı olacaktır. Ve sonra 4 Kasım'da Mars transiti, eylemlerinizin ideallerinizi gerçekleştirmeniz için destekleyecek sizleri. Rutin işlerinizi zamanında bitirecek ve maceraya ve zorluklarla mücadeleye daha odaklı olmayı gerçekleştireceksiniz. Ve Merkür, 9 Kasım'da son gerileme aşamasına başlıyor. Bu, çevrenizdeki başkalarıyla etkileşimde bulunmak için kullandığımız inançları, felsefeleri gözlemlemek için iyi bir zaman olacaktır.

11 Kasım'da Jüpiter, Yengeç burcunda gerilemeye başlar ve 11 Mart 2026'ya kadar retro hareketine devam edecek. Bununla birlikte, bir adım geri atmanız ve hedeflerinizi ve inançlarınızı yeniden değerlendirmeniz istenecektir. Hayatta neyin önemli olduğunu ve yapmanız gereken ayarlamaların neler olduğunu düşünmek için iyi bir zaman dilimi olacak, akıllıca değerlendirmelisiniz.

22 Kasım'da Güneş'in enerjisi, sınırlarınızın ötesine geçmenize ve alma-verme dengesini gerçekleştirmeye odaklanmayı başaracaksınız. Kasım ayı sona erdiğinde, 30'unda Venüs burcunuza geçecek. Bu, ilişkinizi keşfetmenize yardımcı olan çok romantik, tutkulu ve maceracı bir enerji yaratır. Lilith, 20'sinde de Yay burcunda. Gezegen olayları, 20 Aralık'ta burcunuzda bir Yeni Ay ile sona erer. Bu Yay Yeni Ay, iyimserlik tohumlarını ekecek kalplerinize. Geçmiş yaralarımızı unutmamıza ve pozitif enerjiyle ilerlememize yardımcı olur.

Aşk ve İlişkiler

Yaylar'ın aşk ve evlilik beklentileri önümüzdeki yıl için umut verici görünüyor. Heyecan verici insanlarla tanışmayı ve geleceğinizi birlikte paylaşmayı bekleyebilirsiniz. Gerçek aşkı bulmak 2025'in sizlere hediyesi olabilir. Halihazırda bir ilişki içinde olanlar, evli Yaylar, ilişkinizi dinamik tutmaya çalışın. Yaşadıklarınızı birbiriniz ile açıkça paylaşın. Gelecek planlarınızı paylaşın, ortak kararlar alın ve yıl boyunca ilişkide heyecanı dinamik tutmak için elinizden geleni yapmaya çalışın. Birlikte geziler, aktiviteler ile sevginizi güçlü tutmaya çalışın. Bekar Yaylar, özellikle sosyal olaylar, aşk yolunuzu değiştirecek yeni bağlantılar getirecektir sizlere. Özellikle tutulma döngülerinde dikkatli olun ve ilişkinizin zarar görebileceğini hissettiğiniz anlarda korumacı tavrınızı ortaya koymalısınız.

Kariyer ve Finans

2025, iş hayatınızda çok fazla emek verdiğiniz alanlarda başarılı bir dönem olacaktır. Geçmiş yılların disiplinli çalışması size bir şekilde karşılığını veriyor olacaktır. Daha iyi ve kalıcı olmak için daha disiplinli çalışmaya devam edin. İnisiyatifi üstlenmeye hazırsanız, liderlik rolleri ve sorumlulukları karşınıza çıktığı anda gerçekleştirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Yeteneklerinizi ve becerilerinizi iş yerinde üst düzeylere sergileyecek zorlu görevleri dört gözle bekleyin ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın.

Yıl ortasında hak edenler, promosyonlar ve ücret artışları ile karşılaşabilirler. Takım çalışmasında başarılı olursunuz, ancak bireysel olarak da çalışmaktan çekinmeyin. Yılın ikinci yarısı kariyer performansı açısından çok daha iyi enerjiler ile karşı karşıyasınız.

Uzun vadede mali durumunuzu iyileştirmek için inisiyatif almaya hazırsanız, önümüzdeki yıl boyunca mali durumunuz iyi olacaktır. Kariyer performansınız iyi bir finansal girişle sonuçlanacaktır. Mali durumunuz dalgalansa da, yönetici gezegeniniz Jüpiter bu yıl boyunca sizi refahla destekleyecek. Bugünlerde sizin için ek gelirler elde edebileceğiniz döngülere hazır olun, bu yıl size daha fazla gelir akışı kaynağı olacaktır. İçgüdülerinize güvenin ve ara sıra spekülatif anlaşmalara başvurarak bazı faydalar elde edersiniz. 

Deneyimli ve üst düzey kişilerden finansal tavsiyeler alın ve unutmayın, son kararı sizin vermeniz gerekiyor. Yıl ortasında para akışınız artacaktır. Uzun zaman önce yapılan gayrimenkul anlaşmaları bu yıl sizlere iyi getiriler sağlayacaktır. Bu alana da daha fazla yatırım yapabilirsiniz. Mali durumunuzla ilgili olarak beklenmedik bir kazanç beklemeyin, sadece disiplinli çalışma ve dikkatli planlama yıl boyunca mali durumunuzu iyileştirecektir. Evrene güvenin, sizin lehinize çalışıyor.

Sağlık

Bu yıl küçük sağlık sorunlarını yok saymayın ve tedavilerinizi ihmal etmeyin. Etraftaki kaosu azaltın ve kişisel bakım rutinlerini unutmayın.

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Oğlak

Oğlak

2025'te Oğlaklar için ödüllendirici bir yıl olacak. Burçunuzda yıl boyunca astrolojik olaylar hayatınızı derin şekillerde şekillendirecektir. Başlangıç olarak, 8 Ocak 2025'te Merkür transiti sizlere netlik ve verimlilik sağlayacak ve baskı altında hissettiğiniz olaylarda hakkınız olanı almanızı sağlayacaktır. Hedeflerinizle birlikte düşünmek ve hareket etmek için bu enerjiyi değerlendirin. 13-14 Mart 2025'te doğum haritalarınızda dokuzuncu evinizde bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, sizi baskılayan pek çok şeyi çözümleyecek enerjiler ile karşılaşacaksınız. 29 Mart'ta bir Güneş tutulması olacak. Bu, bir iç kriz zamanı olabilir sizler için. İçsel ihtiyaçlarınızı ve çevrenizdekilerin ihtiyaçlarını dengelemekte sorun yaşayabilirsiniz. Ve 10 Temmuz'da burcunuzda gerçekleşen Dolunay, madden ve manen mükafat zamanı sizler için.

Yönetici gezegeniniz Satürn, 13 Temmuz'daki transiti ile doğum haritalarınızda 4. evinizde ve aileye karşı sorumluluklarınızı değerlendirmenin bir zamanı. Sınırlarınızı yeniden belirlemeniz gerekebilir. Eylül ayında, Ay Tutulması ile başlayan tutulma mevsimi olacak. Bu tutulma, iletişimleriniz, kardeşleriniz ve kısa seyahatlerinizle ilgili sorunları vurgulamakta. 21 Eylül'de 9. evinizde bir Güneş tutulması var. Bu tutulma, yüksek öğrenime, dini ritüellere ve felsefi bilgi ve bilgeliğin toplanmasına odaklanmanızı sağlayacaktır.

28 Kasım, Satürn'ün doğrudan hareketi, geçmişin karmik sonuçlarının devreye girdiği bir zamanı işaret eder. Geçmiş çabalarınız şimdi ödüllendirilecektir. Ve sonra 15 Aralık'ta Mars burcunuza geçer. Mars'ın Oğlak burcunda yücelir. Bu geçiş, önemli görevleri üstlenmek ve bunların tam olarak tamamlanmasını sağlamak için iyi bir zamandır. Mars'ın ardından Güneş, aynı zamanda Kış Gündönümü olan 21 Aralık'ta burcunuza girer. Bu Güneş geçişi, çok çalışmamızı ve daha fazla ön planda olmanızı vurguluyor. Bu, mevsimsel eğlence ve kutlamalar için bir zamandır. Güneş geçişinden birkaç gün sonra Venüs, burcunuza girmek için 24 Aralık'ta Oğlak burcundaki Venüs, ilişkilerinizi etkileyecek ve hayatınızda uyum ve denge getirecektir.

Kariyer ve Finans

Oğlakların rutinden çıkmaları ve bu yıl kariyerlerinde başarılı olmak için yenilikçi çözümler aramaları gerekiyor. İşbirliği yapın ve daha iyi bir iletişim ağı kurun, çünkü ekip çalışması bugünlerde size iyi kazanımlar getirir. Etrafınızda büyük değişiklikler ortaya çıkıyor ve sizi son zamanların en beklenmedik fırsatlarından bazılarına ilerletebilir. Disiplinli çalışmanız ve bağlılığınızla birlikte azminiz sizi profesyonel başarıya götürecektir.

Yılın ortalarında, bazılarınız bir iş değişikliği veya yer değiştirme için hazırsınız. Yeni sorumlulukları kabul edin, ancak hayatın kişisel tarafını fazla zorlamamanıza veya yok saymamaya dikkat edin. Dengeyi korumak, hayatınızın her iki alanında da huzur ve şansın anahtarı olacaktır. Organizasyon yapma yeteneğiniz size iyi hizmet eder ve iş hayatınızda otoritelerin desteğini alabilirsiniz. Sevdiğiniz başarılı insanların fikirlerine ve görüşlerine de açık olun. Yılın son çeyreği, çoğunuza büyük kariyer hamleleri için ilham verecektir. Doğru anı yakalayın, fırsat her zaman kapınızı çalmaz, bunun bilinciyle hareket edin.

2025 yılı Oğlaklar için bir finansal yenileme dönemi olacaktır. Bu anlamda, duruşunuzu değerlendirmeniz ve aynı şekilde ayarlama yapmanız gerekir. Uygun bir bütçe planı formüle edin ve onu tam olarak takip edin. Nisan ayından itibaren, finansal kaynaklarda bir artış görürseniz, bunlara güvenin. Akıllıca yatırım yapın, gizliliğe önem verin. Yatırımlarınızı periyodik olarak gözden geçirin ve bazı telafiler yapın. Harcamalarınızı daha iyi tasarruf etmek için akıllı ve yenilikçi bir çözüm arayın. Etrafınızdaki başkalarına şımartmayın veya paranızı savurganlık yapmayın. Borç verme veya borç alma zamanı da değil. Bu yıl, ayakta kalmanız gerekiyorsa, finans ile ilgili her alanda ihtiyatlı bir yaklaşım gerektiriyor.

Aşk ve İlişkiler

2025, etrafındaki Satürn-Uranüs karşıtlığı aşkınıza veya evliliğinize bir sarsıntı getirecek. Yıl boyunca aşk cephesinde sıkıntılar olacaktır, ancak yıl sonunda yara almadan çıkmanız muhtemeldir. Bekar Oğlaklar hayatlarında heyecan verici yeni bağlantılar kuruyor olacaklar. Romantik beklentileri yıl sevgi dolu enerjileri getirmekte. Bununla birlikte, aşk ve duygusal konularda dürtüsel kararlar almamalı, bir ilişkiye girmeden önce artıları ve eksileri tartmadan hareket etmemenizi tavsiye ederim.

Evli veya ilişki içinde olanlar için iyi bir dönem; bağlarınızı güçlendireceksiniz. Aşka verdiğiniz emek ve özveriniz, ilişkilerinize yeni bir anlam getirir. Bekar ve ilişkisi olmayan Oğlaklar sosyal etkileşimler veya kültürel arayışlar yoluyla tanışma olasılığı daha yüksektir. Jüpiter, bu yıl boyunca hayatınızda sevginin kalıcı ve mükafatlandırıcı olmasını sağlar. Sadece ilişkiyle ilgili arzularınız ve niyetleriniz hakkında dürüst olun. Aşkta veya evlilikte anlamlı bir ilişki kurmaya çabalayın. Yılın son çeyreği aşk ve ilişkilerde zorluklar söz konusu olabilir. Aşmak için sakin kalmanız önemli olacaktır.

Sağlık

2025 yılı sizi fiziksel ve zihinsel olarak zinde kalmak için yeni yollar ve araçlar keşfetmeye çağırıyor. Bedeninizi ve zihninizi bir bütün olarak beslemeyi öğrenin. Besleyici bir diyete başvurun ve iyi bir fiziksel rejim uygulayın. Stresten uzak durun, kendi kendine bakımı rutininiz haline getirin ve periyodik sağlık kontrollerini ihmal etmeyin.

Ayrıca, küçük sağlık sorunları ertelemeden dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir. Bazı Oğlaklar başına anksiyete ve depresyon sorunları ile uğraşabilir. Terapi veya danışmanlık yoluyla yardım alın ve iyi dinlenin. Durum zorlaştığında bedeninizi ve zihninizi dinleyin.

Kova

Kova

2025'te aynı konumda hizalanan gezegenler sayesinde hayatlarının birçok alanında etkili olacaktır. Bu, hayatınızda büyüme ve gelişme için yeni yolların açılacağı heyecan verici bir yıl olacak. Yeni maceralar ve zorluklar, gerçek sizi ortaya koyacak enerjiler söz konusu. Yıl ilerledikçe arzu ve ideallerinize odaklanmaya devam edeceksiniz. Bilgi veya kazanç elde etmek için yurt içi ve yurt dışı seyahat etmek için birçok şans olacaktır. Tutulma dönemlerinde büyük değişiklikler ve duygusal kargaşalar yaşayabilirsiniz. Sabır ve çalışkanlık size çok şey kazandıracaktır bu yıl.

Kova'daki 2025 astrolojik olaylar, yıl boyunca dönüştürmeyi ve devrim yaratmayı ve onları ilerlemeye yönlendirmeyi vadediyor. 19 Ocak 2025'te Güneş'in burcunuza seyri ile, bu, dünyaya yeniden bağlanmanın ve sosyalleşmenin bir işaretidir. Güneş'i yakından takip eden Merkür, 28 Ocak'ta burcunuza geçer. Ve Merkür, iletişim ve analitik becerilerinizi geliştirme yeteneğinizi artırır. 29 Ocak'ta Kova Yeni Ay'a ev sahipliği yapacak. Yeni Ay'ın altında, büyük yeni bir vizyon yaratmak veya bu vizyona göre hareket etmek için ilham alırsınız, iyi değerlendirin.

Mart ayında tutulma sezonu, doğum haritalarınızda 8. evinizde bir Ay Tutulması ile başlıyor. Bu, sizi içe bakmaya ve içsel benliğinize dikkat etmeye teşvik eder. İlişkilerinizde bir denge sağlar. Ve sonra 29 Mart'ta doğum haritalarınızda 3. evinizde bir Güneş Tutulması olacak. Bu, hafife aldığınız şeyleri yeniden değerlendirmenizi sağlar. Başkalarıyla nasıl iletişim kurduğunuzun daha fazla farkına varırsınız. 4 Mayıs'ta Plüton burcunuzda geriye dönecek. Bu size geçmişe bakma ve geçmişinizi düşünme fırsatı verir. Plüton geri dönemi etrafında küresel ölçekte önemli değişiklikler ve dönüşümler bekleyin. 13 Temmuz'da Satürn transiti sizlere önemli yaşam dersleri öğretir ve ağır bir sorumluluk yükü taşımanız durumunda bırakabilir sizleri. Yıl için burcunuzdaki Dolunay, size ortak bir rol oynamanız hatırlatıldığı 9 Ağustos'a denk geliyor. Bu Dolunay, kendi hayatınızda radikal değişiklikler getirecektir.

İkinci tutulma bir Ay Tutulması ile başlar. Doğum haritalarınızda 2. evinizde bir tutulma, maddi kaynaklarınızı ve paranızı etkileyecektir. Ve sonra 21 Eylül'de 8. evinizde bir Güneş Tutulması olacak. 8. evde tutulmalar yoğundur ve ruh araştırmasına neden olur. Girdiğiniz toksik ilişkilerin farkına varırsınız. Korkularınızı üretkenliğe dönüştürmek için duygusal bir cesaret kazanırsınız. Plüton 14 Ekim'de doğru seyrine başlıyor. Plüton'un ileri hareketi, tüm en derin arzularınızı ön plana çıkaracaktır. Benliğin en karanlık ve en derin kısımlarıyla yüzleşmenize yardımcı olur. Ve 28 Kasım'da Satürn'ün doğrudan hareketi, geçmiş eylemlerinizin karmasını şimdi biçeceğinizi gösterir.

Aşk ve İlişkiler

Jüpiter, aşk ilgi alanlarınızı etkiliyor olacak ve her zamankinden daha sosyal hale gelirsiniz. Halihazırda evli veya ilişkisi olanlar, ilişkilerinde daha fazla güvenilirlik ve anlayış göreceklerdir. Bekar Kovalar yıl ilerledikçe olumlu ilişkiler kurabilirler. Bu yıl boyunca sevgiyi tüm biçimleriyle kucaklayın. Bağlarınızı daha da geliştirecek heyecan verici seyahatler ve anlar yaşamaya odaklanın. Sevginizde güven ve samimiyeti besleyin ve Uranüs'ün hayatınızda sürprizler ve sarsıntılar getireceğini bilincinde olun.

Bu yıl sizi öngörülemeyen bir tutkuyla, kendi özgürlüğünüz için bir arzuyla ve içinizdeki romantizmi uyandırma şansıyla göreceksiniz. Yıl boyunca, Kova burçları aşk ve evlilikte bazı harika bağlantılar kuracak kadar heyecanlanacakları enerjiler söz konusu. Gezegenler 2025'te gezegensel enerjileri sevginize güvenilirlik, sadakat ve bağlılık getirmeye yardımcı olacaktır.

Kariyer ve Finans

Bu yıl, risk almaya ve farklı olmaya cesaret ederseniz başarı size gelir. Geçmişteki tüm çabalarınız şimdi sizi ödüllendirecektir. Kova burçları yıl ilerledikçe iş değişiklikleri, terfiler ve maaş artışları bekleyebilirler. Çalışmaya, parlamaya ve üst düzeylerinize bağlı kalmaya hazır olun. İnsanları ve projeleri kazanmak için zekânızı ve yeteneklerinizi akıllıca kullanın. Teknik ve tıbbi alanlarda çalışanlar, 2025 ilerledikçe iyi kazanımlar ile karşı karşıyadır. Değişikliklere uyum sağlayın ve resmin bütünü görmeye odaklanın.

2025 yılında para girişinizi artırmak istiyorsanız ekstra sorumluluklar almaya hazır olun. Para akışınızı iyileştirmek için parlak fikirleri olan kişilerle istişareye özen gösterin. Yıl ortası bazı finansal sıkıntılar yaratır, ancak yıl ilerledikçe işler düzelmeye başlar.

Sağlık

Kovaların genel sağlığı ve refahı 2025'te kozmik güçler tarafından desteklenecek. Bununla birlikte, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeli ve öz bakıma başvurmalıdır. Kronik sağlık sorunlarıyla uğraşıyorsanız, bu yıl sağlık durumunuzda daha iyiye doğru ciddi bir değişim göreceksiniz.

Balık

Balık

2025, sizler için ilginç bir dönem olacaktır. Dış gezegen Neptün'ün transiti ile bu yıl duygularınız ve sezgisel tarafınızla daha uyumlu olacaksınız. Ve Satürn, iyi disiplinli bir hayat sürmenizi sağlar. Yaptığınız her şeyde tutkuluysanız, yıl boyunca sizi durduracak büyük zorlukları bile aşacaksınız. Bu yıl boyunca iş ve eğlence arasında iyi bir denge kurmanız önemli sizler için.

Ayrıca yaratıcı yolculuğunuza devam etmeli ve zaman zaman manevi arayışlarla odaklanarak ruhunuzu beslemelisiniz. Çok hayal edin, pratik konuları takip edin ve gerçekleşeceğine inanın. Hayallerinize odaklanın ve yıl boyunca onları somut sonuçlara dönüştürün. Aşkta, eş ya da sevgilinize açık olun ve ilişkinizi güçlendirin. Kariyer ve finans büyük bir başarı ile buluşuyor ve sağlık zaman zaman ilgi çekici olabilir, özellikle de zihinsel tarafı. Genel olarak, bu, bazı ilginç şeylerin ortaya çıkmasıyla harika bir yıl olurdu.

2025'te sizler için olumlu kabul edilecek gezegen geçişleri gerçekleşecek. 3 Ocak 2025'te Venüs'ün burcunuza girmesiyle kişisel sınır çizgilerinizi korumak zor olabilir ve aşk hayatınızda bazı krizler yaşayabilirsiniz. 4 Şubat'ta, Jüpiter İkizler burcunda doğru seyrinde olacak. Bu, size güven aşılayan finansal kaynaklarla sizi destekleyecektir.

Odaklanın ve pozitif kalın ve 14 Şubat'ta Merkür transiti, kariyer ve kişisel yaşamda birçok fırsat getirecektir sizlere. Merkür geçişi sayesinde sosyal hayatınız da olumlu enerjiler ile karşı karşıyasınız. 28 Şubat burcunuzda Yeni Ay gerçekleşecek. Balık burcunda Yeni Ay zihninizi açacak ve sizi hayatı farklı bir bakış açısıyla görmeye teşvik edecektir.

Ardından yılın Tutulma sezonu, Ay Tutulması ile başlar. Bu, başkalarıyla ilişki kurma şeklinizde bir değişikliğe işaret eder. Aşkınızda ve evliliğinizde büyük değişikliklere neden olur. Bunu 29 Mart'ta bir Güneş Tutulması takip ediyor. Güneş Tutulması, paranızı ve finansal kaynaklarınızı idare etme şeklinizi değiştirecek. Para kazanma şeklinizde önemli farkındalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 13 Nisan'da, Venüs transiti aşk arayışlarınız için bir geri dönüş zamanı olacaktır.

Yılın ikinci tutulma seti, 7 Eylül'de burcunuzda Tam Ay Tutulması ile başlar. Bu, artan duygu ve sezgileri ortaya çıkarır ve sizi duygusal olarak hassas hale getirir. Ay tutulmasını 21 Eylül'de Güneş Tutulması takip eder. Bu, ilişkinizdeki değişiklikleri, eski bir ilişkinin sona erebileceğini ve bazı Balık burçları için yeni bir ilişkinin olabileceğini gösterir. Ardından 11 Kasım'da yönetici gezegeniniz Jüpiter, Yengeç burcunda ki transiti ile, derin bir manevi keşif yolculuğu anlamına gelir. İlahi güçle ilişkiniz bu dönemde büyük ölçüde gelişir. Ve son olarak yıl için, Satürn, 28 Kasım'da burcunuza doğru seyri ile devam eder. Artık hayatınızda yeni ilerlemeler ve gelişmeler elde edebileceksiniz.

Aşk ve İlişkiler

Balık burçları için aşklarının ve evliliklerinin 2025'te gelişmesi için iletişime önem verin, hissettiklerini ifade edin. Fakat burcunuzdaki Neptün, hayatın gerçeklerinden kaçmanızı sağlar. Bunu bir kaçış yolu olarak almayın, bunun yerine sorunlar ortaya çıktığında bir konuşun, gerçekçi davranın ve tepkilerinizi geciktirmeden ortaya koyun. Satürn sizi kararlı bir ilişkiye doğru disipline eder. Bekarlar sosyal bağlantılar aracılığıyla potansiyel ortaklarla tanışacaklar. Ancak anlık duygular ile bir ilişkiye başlamak, kendinizi kaptırmak noktasında dikkatli davranın, zarar görebilirsiniz ve tanımadan başladığınız ilişkinizden kaynaklı başınız belaya girebilir.

Bazılarınız Balık 2024'te anlamlı ilişkiler kuruyor olacak. Bugünlerde aşkta gerçekçi olmayan beklentilerden kurtulmaya çalışın. Tutkunuzu takip edin ve şefkatinizin aşkta kazanmanız için size rehberlik etmeye izin verin. Dürtüsel olmayın, aşkta işlerin yavaş yavaş gelişmesini bekleyin, herhangi bir acele karar pişmanlıklara neden olur. Sevginizi güven ve dürüstlük üzerine inşa edin, sevin ve sevilin. Hayallerinizi ve arzularınızı açıkça ifade edin. Eş ya da sevgiliniz ile yaşam zorluklarında birbirinizi destekleyin ve karşılıklı saygı yoluyla ilişkinizi güçlendirmeye odaklanın.

Kariyer ve Finans

2025, geçmiş tüm çabalarınızın meyve vermeye başlayacağı bir yıl. Azminiz sonunda başarılı ve kazançlı çıkmanızı sağlayacak. Bununla birlikte, emlak anlaşmalarına dikkat etmelisiniz yıl boyunca, herhangi bir arazi mülkünü satmadan önce artıları ve eksileri tartmalısınız. Sahte vaatlere dikkat edin. Satürn mali durumu kısıtlayacak ve disiplinli bir yaklaşıma yol açacak ve finansal büyümenin önünü açacaktır. Kaynaklarınızı akıllıca kullanın, harcama söz konusu olduğunda içgüdülerinizi takip edin.

Profesyonel olarak, bu yıl Balık için ödüllendirici ve tatmin edici bir yıl olacaktır. Yıl ilerledikçe hayal gücünüzü hedeflere yönlendireceksiniz. Yaratıcılığınız profesyonel gelişiminizi de geliştirecektir. Yeteneklerinizi ve becerilerinizi değerli amaçlar için ortaya koymakta cesaretli davranın. İş yerinde gönüllülük çalışmalara odaklanırken başarınızı gölgeleyecek sorunlara dikkat edin ve işlerinizi ihmal etmeyin. Çalışma planlarınıza öncelik verin ve kararlılıkla ilerleyin. Daha sonra kariyerde istediğiniz sonuçlar karşılanacak ve başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Bu yıl size yeni projeler veya girişimler açısından önemli fırsatlar sunulacaktır. Yıl boyunca profesyonel başarı arayışınızla kişisel hayatınızı dengelemeniz gerekir. İstikrarlı bir yaklaşımla kendinizi geliştirin, motive kalın ve kariyer yolculuğunuzda ilerleyin.

Sağlık

Yıl boyunca herhangi bir küçük sağlık sorununa dikkat edin ve bunları kökten tedavi edin. Psikolojik rahatsızlıklarınız varsa asla ihmal etmeyin, tutulma döngüleri ve gezegenlerin retroda olduğu dönemlere dikkat edin.

Not: Finans ile ilgili konular finansal astroloji göre yorumlardır. Finans / yatırım tavsiyesi değildir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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