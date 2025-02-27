2025 Karabük İmsakiye! Bugün Karabük İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Karabük İmsakiye! Bugün Karabük İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Yardımlaşma ve dayanışmanın ayı Ramazan'ın gelişiyle birlikte tüm İslam alemini tatlı bir heyecan sardı. Bu mübarek aya kavuşmanın heyecanını yaşayan milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini yerine getirmeye hazırlanıyor. Bu yüzden pek çok kişi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 imsakiyesini araştırıyor. Peki, bugün Karabük için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Karabük'de bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Karabük'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Karabük iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Sevgi ve dayanışmanın ayı Ramazan boyunca sofralarınız afiyet ve bereket dolsun!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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