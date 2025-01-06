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2025’in İlk Haftasında Altın ve Dövizdeki Son Durum! 6 Ocak Pazartesi Ekonomi Turu

etiket 2025’in İlk Haftasında Altın ve Dövizdeki Son Durum! 6 Ocak Pazartesi Ekonomi Turu

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 18:17

Yeni bir haftaya başlarken gözler yine piyasalarda! Döviz kurları, altın fiyatları, borsa performansı derken ekonomi dünyası oldukça hareketli. Özellikle Borsa İstanbul, yılın ilk günlerinde dalgalı bir seyir izlese de yeni haftaya pozitif başladı. Altın ve dövizdeki iniş-çıkışlar, yatırımcıların kararlarını etkilemeye devam ediyor. 

İşte bugün piyasaların genel durumu ve sektörel gelişmelerle karşınızdayız! 📈💸

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BIST 100 endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparak güne 10.108,92 puandan başladı.

BIST 100 endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparak güne 10.108,92 puandan başladı.

Açılışta, önceki kapanışa göre 33,75 puan ve %0,33 artış kaydetti.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, haftayı %1,14 değer kazancıyla 10.075,17 puandan tamamlamıştı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, haftayı %1,14 değer kazancıyla 10.075,17 puandan tamamlamıştı.

Görünen o ki, yeni hafta da yükseliş trendiyle devam edebilir.

Sektörler arasındaki performans farklılıkları dikkat çekiyor.

Sektörler arasındaki performans farklılıkları dikkat çekiyor.

En çok kazandıran sektör, %0,67 ile iletişim oldu. Teknoloji ve iletişim sektörü yatırımlarında pozitif bir ivme yaşanırken, bu alandaki hisseler günün yıldızı oldu.

Tek kaybettiren sektör, %0,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı.

Tek kaybettiren sektör, %0,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı.

Döviz piyasalarında ise hareketlilik devam ediyor.

Döviz piyasalarında ise hareketlilik devam ediyor.

Dolar/TL, güne 35,3162 seviyesinde hafif bir düşüşle başlarken, Euro/TL yukarı yönlü hareket ederek 36,7415 seviyesini gördü. Günlük değişimlere bakıldığında, Euro’nun Türk Lirası karşısında %0,70 oranında değer kazandığını görüyoruz.

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Altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Ons altın güne 2.639 dolar seviyesinden başlarken gün içinde 2.638 dolar - 2.647 dolar aralığında dalgalandı. Şu sıralar 2.640 dolardan işlem görüyor.

Türkiye'de ise gram altın, güne 2998 TL seviyesinden başladı ve en düşük 2983 TL, en yüksek 3007 TL seviyelerini gördü.

Türkiye'de ise gram altın, güne 2998 TL seviyesinden başladı ve en düşük 2983 TL, en yüksek 3007 TL seviyelerini gördü.

Şu anda 3001 TL seviyesinden işlem görüyor. Ancak Kapalıçarşı’da fiyatlar biraz daha farklı: Gram altın alış fiyatı 3019 TL, satış fiyatı ise 3053 TL. Bunun yanında, Cumhuriyet altını da 20.146 TL’den alınıyor ve 20.450 TL’den satılıyor.

Enerji piyasaları haftaya hareketli başladı.

Enerji piyasaları haftaya hareketli başladı.

Brent petrol, gün içinde yukarı yönlü bir ivme göstererek şu sıralar 77,06 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Ecem Bekar
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