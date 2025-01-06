2025’in İlk Haftasında Altın ve Dövizdeki Son Durum! 6 Ocak Pazartesi Ekonomi Turu
2025’in İlk Haftasında Altın ve Dövizdeki Son Durum! 6 Ocak Pazartesi Ekonomi Turu
Yeni bir haftaya başlarken gözler yine piyasalarda! Döviz kurları, altın fiyatları, borsa performansı derken ekonomi dünyası oldukça hareketli. Özellikle Borsa İstanbul, yılın ilk günlerinde dalgalı bir seyir izlese de yeni haftaya pozitif başladı. Altın ve dövizdeki iniş-çıkışlar, yatırımcıların kararlarını etkilemeye devam ediyor.
İşte bugün piyasaların genel durumu ve sektörel gelişmelerle karşınızdayız! 📈💸
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BIST 100 endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparak güne 10.108,92 puandan başladı.
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Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, haftayı %1,14 değer kazancıyla 10.075,17 puandan tamamlamıştı.
Sektörler arasındaki performans farklılıkları dikkat çekiyor.
Tek kaybettiren sektör, %0,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı.
Döviz piyasalarında ise hareketlilik devam ediyor.
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Altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.
Türkiye'de ise gram altın, güne 2998 TL seviyesinden başladı ve en düşük 2983 TL, en yüksek 3007 TL seviyelerini gördü.
Enerji piyasaları haftaya hareketli başladı.
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