2025'in Favori Yönetim İpuçları: Liderler İçin Yol Haritası

1. Esnek Çalışma Modellerini Benimseyin

Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma seçenekleri sunmak, çalışanların iş-yaşam dengesini destekleyerek motivasyonu ve üretkenliği arttır. Özellikle hibrit çalışma modeli, çalışanların hem bağımsız hem de ekip içinde verimli olmalarını sağlayarak şirketlere büyük avantaj sağlar. Pandemi öncesinde bu çalışma modeli birçok şirkete zor gelse de pandemiyle birlikte zorunlu olarak bu modele geçildi. Uzun süre de pek çok şirket bu modelle devam etti.

Türkiye'de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde trafiğin yarattığı zaman kaybının önüne de geçilmiş oldu. Şirketler hibrit çalışma modeliyle haftanın belirli günlerinde ofisten, diğer günlerde uzaktan çalışma imkânı sunarak hem verimliliği artırdı hem de çalışan memnuniyetini yükseltti. Benzer modelleri uygulayan şirketler yetenek kazanımında da rekabet avantajı elde etti. Çünkü yeni nesil çalışanlar, iş-yaşam dengesi konusunda önceki kuşaklara kıyasla çok daha bilinçli. Tercihlerini işin nitelikli bir şekilde tamamlanmasına odaklanan hibrit ve uzaktan çalışma modelleri sunan şirketlerden yana kullanıyorlar.

2. Sürekli Geri Bildirim Kültürü Oluşturun

Yıllık performans değerlendirmeleri, yerini anlık ve sürekli geri bildirim mekanizmalarına bırakıyor. Çünkü yıllık performans değerlendirmeleri, yeni nesil için yetersiz ve demode bir yöntem olarak görülüyor.

Çalışanların gelişimini hızlandıran sürekli geri bildirim sistemi ise hem bireysel hem de kurumsal başarının önünü açıyor. Açık iletişim ve düzenli geri bildirim, genç profesyonellerin kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlarken, yöneticilere de ekipleriyle daha sağlam ilişkiler kurma fırsatı sunuyor.

Türkiye’deki geleneksel iş kültüründe yıllık değerlendirmeler yaygın olsa da Koç Holding, Sabancı ve Anadolu Grubu gibi büyük kurumsal yapılar, 'anlık geri bildirim' sistemlerine geçiş yaparak çalışan gelişimini hızlandırdı. Hiyerarşik yapıların güçlü olduğu Türk iş kültüründe önemli bir değişim bu. Özellikle teknoloji şirketlerinde yaygınlaşan haftalık birebir görüşmeler ve aylık toplantılar performans değerlendirme süreçlerini daha şeffaf ve verimli hale getirdi.