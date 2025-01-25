2025'e Yeni Umutlarla Bakmanı Sağlayacak O Şarkı Hangisi?
2025'e Yeni Umutlarla Bakmanı Sağlayacak O Şarkı Hangisi?
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1. Öncelikle biraz günlük rutinlerinden bahsedelim! Saat kaçta güne başlıyorsun?
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2. Sabah uyandıktan sonra ilk işin hangisi oluyor?😴
3. Ne sıklıkla seyahat ediyorsun?🚗
4. Sosyal hayatın nasıl? Genellikle vaktini nerelerde geçiriyorsun?
5. Bir de ekran süreni sorsak?📱
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6. Düzenli olarak spor yapıyor musun?🏃
7. Peki ya seni en çok kendine çeken hangisi?
8. Son olarak, gönül rahatlığıyla "Yaşıyorum bu hayatı be!" diyebilir misin?
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