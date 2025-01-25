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2025'e Yeni Umutlarla Bakmanı Sağlayacak O Şarkı Hangisi?

etiket 2025'e Yeni Umutlarla Bakmanı Sağlayacak O Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 23:57

Yeni yıl, yepyeni umutlar ve başlangıçlar demek! Bazen bir şarkı, içimizdeki o heyecanı körükleyip hayallerimize ışık tutabilir. İlk ayı neredeyse geride kalan yeni yıl için sen de ruhunu yükseltecek bir şarkı arıyorsan, bu test tam sana göre!

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1. Öncelikle biraz günlük rutinlerinden bahsedelim! Saat kaçta güne başlıyorsun?

2. Sabah uyandıktan sonra ilk işin hangisi oluyor?😴

3. Ne sıklıkla seyahat ediyorsun?🚗

4. Sosyal hayatın nasıl? Genellikle vaktini nerelerde geçiriyorsun?

5. Bir de ekran süreni sorsak?📱

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6. Düzenli olarak spor yapıyor musun?🏃

7. Peki ya seni en çok kendine çeken hangisi?

8. Son olarak, gönül rahatlığıyla "Yaşıyorum bu hayatı be!" diyebilir misin?

Viva La Vida

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
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