2025'e Yeni Umutlarla Bakmanı Sağlayacak O Şarkı Hangisi?

Yeni yıl, yepyeni umutlar ve başlangıçlar demek! Bazen bir şarkı, içimizdeki o heyecanı körükleyip hayallerimize ışık tutabilir. İlk ayı neredeyse geride kalan yeni yıl için sen de ruhunu yükseltecek bir şarkı arıyorsan, bu test tam sana göre!