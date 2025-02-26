2025 Artvin İmsakiye! Bugün Artvin İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan bu yıl Mart ayında idrak ediliyor. Ramazan ayında fark ibadetlerin en doğru şekilde yerine getirilmesi için araştırmalar sürüyor. Oruç tutacak kimseler en çok da iftar, sahur, imsak ve teravih vakitleri için imsakiye araştırması yapıyor. Diyanet il il imsakiye en doğru bilgileri sunuyor. Peki, bugün Artvin için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Artvin'de bayram namazı kaçta?

İşte 2025 Diyanet il il imsakiyeye göre Artvin'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...