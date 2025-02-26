2025 Artvin İmsakiye! Bugün Artvin İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Artvin İmsakiye! Bugün Artvin İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan bu yıl Mart ayında idrak ediliyor. Ramazan ayında fark ibadetlerin en doğru şekilde yerine getirilmesi için araştırmalar sürüyor. Oruç tutacak kimseler en çok da iftar, sahur, imsak ve teravih vakitleri için imsakiye araştırması yapıyor. Diyanet il il imsakiye en doğru bilgileri sunuyor. Peki, bugün Artvin için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Artvin'de bayram namazı kaçta?
İşte 2025 Diyanet il il imsakiyeye göre Artvin'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, 2025 imsakiyesine göre Artvin iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkese hayırlı Ramazanlar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın