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2024’ün Numerolojik Sayı Sekansı: 8

etiket 2024’ün Numerolojik Sayı Sekansı: 8

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 08:31

“Sesini değil, sözünü yükselt! Yağmurlardır yaprakları büyüten, gök gürültüleri değil.”

- Hz. Mevlana

8 sayısı, 7 kat gökyüzü inancının bir uzantısı olsa gerek, Tanrı katını temsil etmektedir. İslam’da sekizin, cenneti temsil ettiği de düşünülmüştür. Ayrıca sekiz cennet ve yedi cehennem olduğu inancı da bu sembolizmle alakalıdır. 8 aynı zamanda tutulan yolda sonuna gelmeyi de mükemmelleşmeyi de ifade eder.

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2024 yılı eşsiz bir yıl çünkü 8 sayısının enerjisiyle dolu.

2024 yılı eşsiz bir yıl çünkü 8 sayısının enerjisiyle dolu.

2024’te 8'in enerjisi tamamen güçlü olmakla, yükseği hedeflemekle ve birçok güzel şeyin gerçekleşeceğinin habercisidir. Aynı zamanda 8 sonsuzluk sembolü ile de betimlenmiştir.

8 sayısı, işlerimizde başarılı olmamıza, daha fazla para kazanmamıza saygınlığımızın artmasına ve hedeflediğimiz şeyleri başarmamıza yardımcı olan çok güçlü bir enerjidir. Bizi çok çalışmaya ve harika şeyler başarabileceğimize inanmaya teşvik eder. 2024, 8 sayı sekansı harekete geçmek ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek ile ilişkilidir.

8 enerjisinin olduğu bir yılda, aşk, ilişkiler, iş ve finans alanlarında büyük hedefler belirlemek önemlidir.

8 sayı sekansının enerjisi ile hedeflerinize ulaşabilirsiniz! Hayatınızı daha iyi hale getirecek güce sahipsiniz. Aynı zamanda kendinden emin hissetmek ve bu güveni hayatlarımızı iyileştirmek için kullanmakla da ilgilidir. Sadece istemekle hedeflere ulaşılmaz sabır ve çaba göstermeniz, odaklanmanız şart ve bunların sonuçları göreceksiniz.

O halde 2024'te en büyük hayallerinizi düşünmenin zamanı geldi.

O halde 2024'te en büyük hayallerinizi düşünmenin zamanı geldi.

Gerçekten neyi başarmak istiyorsunuz?

Kendinizde dönüştürmeniz iyileştirmeniz gerekenler neler?

Bu yıl bu hayallerin peşinden gitmemiz adına çok güçlü enerjiler ile dolu.

8 sayı sekansı, Oğlak burcu ile ilişkilidir ve Satürn gezegeni tarafından yönetilir. Satürn'ün temel özellikleri azim ve disiplin kararlılıktır, dolayısıyla Satürn tarafından yönetilenler liderlik özelliklerine sahip kişilerdir. Ciddi bir doğaları vardır ve zorluklara hazırdırlar.

8 sayı sekansı inşa etmeyi, yapmayı ve yapılanma enerjisini özgürleştirir. Kişisel gücünüzün kilidini açmaya odaklanın. Engelleri iradeyle ve sabırla yıkmayı düşünün. Kalıcılığı ve mücadeleden keyif almayı düşünün. Bu yıl hayal kurmanın değil, harekete geçmek istekleri gerçekleştirmenin yılı.

Numerolojide evrensel “8 yıl” ne anlama gelir?

7 yıllık bir döngü sona erdi. 8 yıllık manevi bir uyanış döngüsü başlıyor. Önemli olan düşmek değil düştüğün yerden kalkabilmektir. 8 yıllık döngü yeniden başlamak içsel yolculuk maneviyat ile ilişkilidir.

Evrensel bir sekiz yıl inanılmaz derecede güçlendirici olabilir emeklerimizin karşılığını almaya başlayacağımız bir dönem. Cennetin bahçesi yeniden çiçek açıyor.

8 sayı sekansında

Kendinize yaptığınız haksız davranışları ortadan kaldırmaya olsun niyetleriniz korkunu kaygını öfkeni yen ve yenilen. Kendini savun ve daha iyisi için mücadele et. Evren cesur ama adil olanlardan yanadır; bu nedenle kendi gücünüzü bulmanın başkalarına haksızlık yapmak anlamına gelmediğini unutmayın. Kararlı inançlı ve odaklanmış olun.

Neden '8 yıl' 'yüksek titreşimli' bir yıl olarak kabul ediliyor?

Sekiz sayısının en önemli özelliği simetrik şeklidir. 8 sembolü enerji, maddi zenginlik veya bilgelik ve başarı ile bağlantılıdır. Sonsuzluk sembolü ve 8 başlangıç ​​ile son arasındaki bağlantıyı ve aslında hiçbir şeyin bitmediğini temsil eder.

8 Sayı Sekansı ve aşk

Aşk hayatlarımızda özlem duyduğumuz, güvenmek istediğimiz, hayatımızın merkezinde olmasını arzuladığımız sevgiyi şimdi gerçekçi bir şekilde ele alıp emek vererek sabır göstererek kalplerimizi yaşamlarımızı aşk ile taçlandırmak için harekete geçme zamanı. Gururu zanları ardınızda bırakın ve aşk için olsun mücadeleniz.  8 sayı sekansında, her bakımdan netleşiyoruz ve doğası ne olursa olsun korkularımızı zayıf noktalarımızı kolaylıkla aşmayı başaracağımız enerjiler ile karşı karşıyayız.

Pek çok açıdan yeni bir şey başlatmak, yeni bir şey öğrenmek ve yeni bakış açıları ve yönler aramak için gerekli cesareti bulacağımız enerjileri etkili kılacak. Fark edenler ve vazgeçmeyenler için 8 sayı sekansı yeniden yapılanmanın şifasını barındırmakta.

8 sayı sekansı ve 2024’te

Hayatın zorluklarına pes etmek yerine

Savaşanlar

Sabredenler

Yenilgiden sonra ayağa kalkmayı seçenler

Kalbinin sesini dinleyenler

Merhametlerini muhafaza edenler

Vazgeçmeyenler

Yarışı kendileri ile olanlar

Sevenler sevilene sevene aşk ile sahip çıkanlar

Cesurlar

Güven verenlerin güven bulup Ruhlarının uyanıp bütünleşeceği

Aşkla tamamlanacağı, sevginin bütünlüğünde korunacakları enerjileri getiriyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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