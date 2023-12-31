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2024’ün Müthiş Başlamasını Sağlayıp Modunu Yükseltecek 12 Yeni Yıl Şarkısı

etiket 2024’ün Müthiş Başlamasını Sağlayıp Modunu Yükseltecek 12 Yeni Yıl Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 05:32

Sonunda 2024'e giriyoruz... Yeni yılın mükemmel bir şekilde başlaması tabii ki müzikle mümkün! Ama hangi müziklerle? İşte bu listedekilerle!

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1. Liam Payne - All I Want (For Christmas)

2. Ariana Grande - Santa Tell Me

3. Justin Bieber - Christmas Love

4. Jessie J - Man With The Bag

5. Céline Dion - Happy Xmas (War Is Over)

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6. Ava Max - Christmas Without You

7. Sia - Santa's Coming For Us

8. Coldplay - Christmas Lights

9. Meghan Trainor - I'll Be Home

10. Katy Perry - Cozy Little Christmas

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11. John Legend - Bring Me Love

12. Taylor Swift - Santa Baby

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