2024’ün Müthiş Başlamasını Sağlayıp Modunu Yükseltecek 12 Yeni Yıl Şarkısı
2024’ün Müthiş Başlamasını Sağlayıp Modunu Yükseltecek 12 Yeni Yıl Şarkısı
Sonunda 2024'e giriyoruz... Yeni yılın mükemmel bir şekilde başlaması tabii ki müzikle mümkün! Ama hangi müziklerle? İşte bu listedekilerle!
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1. Liam Payne - All I Want (For Christmas)
2. Ariana Grande - Santa Tell Me
3. Justin Bieber - Christmas Love
4. Jessie J - Man With The Bag
5. Céline Dion - Happy Xmas (War Is Over)
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6. Ava Max - Christmas Without You
7. Sia - Santa's Coming For Us
8. Coldplay - Christmas Lights
9. Meghan Trainor - I'll Be Home
10. Katy Perry - Cozy Little Christmas
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11. John Legend - Bring Me Love
12. Taylor Swift - Santa Baby
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