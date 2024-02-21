2024 Benim Senem Olacak Diyenlerin Bu Sene Hayatına Katması Gereken 10 Alışkanlık

Haftada en az birkaç kez düzenli egzersiz yapın. Egzersiz hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı destekler ve enerjinizi artırır. Beslenme düzeninizi de egzersiz rutininize göre yeniden şekillendirebilirsiniz. Bunun için Philips Airfyer 7000 XXL'ın gıda termometresi ayarı ile ihtiyacınız olan protein içerikli besinleri damak tadınıza göre pişirebilirsiniz.