2023 Yılında Gözlerimizi Kanatarak Akıl Tutulmaması Yaşamamıza Sebep Olan En Absürt Görseller
2023 Yılında Gözlerimizi Kanatarak Akıl Tutulmaması Yaşamamıza Sebep Olan En Absürt Görseller
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/alicelahoda/...
Bazı şeyler vardır hiç görmemiş olmayı dileriz... Kimi mide bulandırıcı kimi ürkünç. Bu görüntüler hiç görmemiş olsaydık keşke diye düşünmemizi sağlıyor👇
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1. Bu tırnaklar biraz fazla detaylı ve 'ilginç'.
2. Doğum öncesinde yapılan partide verilen tatlılar... Uzun bir süre bebek görmek istemeyeceksiniz.
3. Çocuğunuza asla almamanız gereken bir oyuncak.
4. Dişlerle kaplanmış bir kaktüs.
5. Uyurken sarılmanız için sevimli bir ayıcık.
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6. Jathan'ın 21. Yaş günü için yapılmış o güzel pasta.
7. Dünyanın en rahat ve sağlam koltuğu.
8. Şeffaflığın önemini vurgulayan şeffaf tuvalet.
9. Etsiz yaşayamayanlar için et şeklinde sabun.
10. Efendisi Dobby'e bir beşik verdi.
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11. Sanırım biraz yorgun...
12. Spor salonundan çıkmayanların favori elbisesi.
13. Hayvan mezarlığından kalkıp gelmiş tavşan.
14. Gece bir şeyler görmüş gibi bakan bebek.
15. Lezzetli olduğu kesin.
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16. İnsanları tuvalete girmekten vazgeçirdiği için mekanın doğru tercihi.
17. Hayvan severler için müthiş bir yetişkin oyuncağı (!)
18. Bu cadılar bayramı dekorları biraz fazla gerçekçi.
19. Çocukken sahip olsaydım en sevdiğim bebeğim bu olurdu.
20. Geceleri sokaktan geçmeyi engelleyebilecek bir sokak lambası.
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