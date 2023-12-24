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2023 Yılında Gözlerimizi Kanatarak Akıl Tutulmaması Yaşamamıza Sebep Olan En Absürt Görseller

2023 Yılında Gözlerimizi Kanatarak Akıl Tutulmaması Yaşamamıza Sebep Olan En Absürt Görseller

2023enler
Pelin Akman
Pelin Akman - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 12:31

Bazı şeyler vardır hiç görmemiş olmayı dileriz... Kimi mide bulandırıcı kimi ürkünç. Bu görüntüler hiç görmemiş olsaydık keşke diye düşünmemizi sağlıyor👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/alicelahoda/...
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1. Bu tırnaklar biraz fazla detaylı ve 'ilginç'.

1. Bu tırnaklar biraz fazla detaylı ve 'ilginç'.

2. Doğum öncesinde yapılan partide verilen tatlılar... Uzun bir süre bebek görmek istemeyeceksiniz.

2. Doğum öncesinde yapılan partide verilen tatlılar... Uzun bir süre bebek görmek istemeyeceksiniz.

3. Çocuğunuza asla almamanız gereken bir oyuncak.

3. Çocuğunuza asla almamanız gereken bir oyuncak.

4. Dişlerle kaplanmış bir kaktüs.

4. Dişlerle kaplanmış bir kaktüs.

5. Uyurken sarılmanız için sevimli bir ayıcık.

5. Uyurken sarılmanız için sevimli bir ayıcık.
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6. Jathan'ın 21. Yaş günü için yapılmış o güzel pasta.

6. Jathan'ın 21. Yaş günü için yapılmış o güzel pasta.

7. Dünyanın en rahat ve sağlam koltuğu.

7. Dünyanın en rahat ve sağlam koltuğu.

8. Şeffaflığın önemini vurgulayan şeffaf tuvalet.

8. Şeffaflığın önemini vurgulayan şeffaf tuvalet.

9. Etsiz yaşayamayanlar için et şeklinde sabun.

9. Etsiz yaşayamayanlar için et şeklinde sabun.

10. Efendisi Dobby'e bir beşik verdi.

10. Efendisi Dobby'e bir beşik verdi.
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11. Sanırım biraz yorgun...

11. Sanırım biraz yorgun...

12. Spor salonundan çıkmayanların favori elbisesi.

12. Spor salonundan çıkmayanların favori elbisesi.

13. Hayvan mezarlığından kalkıp gelmiş tavşan.

13. Hayvan mezarlığından kalkıp gelmiş tavşan.

14. Gece bir şeyler görmüş gibi bakan bebek.

14. Gece bir şeyler görmüş gibi bakan bebek.

15. Lezzetli olduğu kesin.

15. Lezzetli olduğu kesin.
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16. İnsanları tuvalete girmekten vazgeçirdiği için mekanın doğru tercihi.

16. İnsanları tuvalete girmekten vazgeçirdiği için mekanın doğru tercihi.

17. Hayvan severler için müthiş bir yetişkin oyuncağı (!)

17. Hayvan severler için müthiş bir yetişkin oyuncağı (!)

18. Bu cadılar bayramı dekorları biraz fazla gerçekçi.

18. Bu cadılar bayramı dekorları biraz fazla gerçekçi.

19. Çocukken sahip olsaydım en sevdiğim bebeğim bu olurdu.

19. Çocukken sahip olsaydım en sevdiğim bebeğim bu olurdu.

20. Geceleri sokaktan geçmeyi engelleyebilecek bir sokak lambası.

20. Geceleri sokaktan geçmeyi engelleyebilecek bir sokak lambası.

Siz bunlardan hangisini görmemeyi dilerdiniz?

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