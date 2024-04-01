2019'dan Bu Yana Neredeyse Üçe Katladı: 81 İlin 11'i Kadın Belediye Başkanlarına Emanet
2019'dan Bu Yana Neredeyse Üçe Katladı: 81 İlin 11'i Kadın Belediye Başkanlarına Emanet
Dün akşam açıklanan 31 Mart Yerel Seçimleri'nin henüz resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 ilin yönetimi kadın yöneticilere geçti. 2019 yerel seçimleri sonrası 4 şehir kadınlar tarafından yönetilmişti.
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Türkiye dün sandığa giderek yerel yöneticilerini seçti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, 2019 yılı seçim haritasında büyük değişim olduğu gözlemlendi.
Büyük değişimlerden birisi ise kadın başkanların sayısında oldu. 2019'daki yerel seçimlerde kadın başkan sayısı 4 olurken, oy oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti.
Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek. İşte 11 ilde başkanlık yapacak olan kadınlar 👇
Bir dönem Game Of Thrones dizisindeki Khalesi karakterine benzetilmesiyle gündem olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bilecik adayı Melek Mızrak Subaşı, oyların yüzde 48,88'ini alarak Bilecik Belediye Başkanı oldu. (CHP)
Geçtiğimiz iki dönemde de Gaziantep'te başkanlık yapan Fatma Şahin bu seçimde de yüzde 38.82 oy alarak yeniden başkan seçildi. (AK Parti)
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Edirne'de oyların yüzde 46,67'sini alan Filiz Gencan Akın yeni başkan oldu. (CHP)
Tekirdağ'da yüzde 50,16 oy alan Candan Yüceer başkan oldu. (CHP)
Aydın'da yüzde 50,53 oy alan Özlem Çerçioğlu üçüncü dönemi için yeniden başkan seçildi. (CHP)
Afyonkarahisar'da en yakın rakibine neredeyse 20 puan fark atan Burcu Köksal yüzde 50,73'le başkan seçildi. (CHP)
Yılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yüzde 51,02 oy alarak başkan seçildi (CHP)
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Diyarbakır'da yüzde 64,07 gibi büyük bir oy alan Ayşe Serra Bucak Küçük yeni başkan oldu. (DEM Parti)
Siirt'te yüzde 49,39 oy alan Sofya Alagaş seçim yarışını en yakın rakibi AK Parti'nin önünde tamamladı. (DEM Parti)
DEM Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük, yüzde 64,52 ile Türkiye'de onlarca aday arasında en çok oy alan isim oldu.
Ağrı'da yüzde 51,07 oy alan Hazal Aras başkanlık yarışını önde tamamladı. (DEM Parti)
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