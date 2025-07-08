2000’lerde İnternette Vakit Geçirenlerin Bildiği 11 Şey
Şimdikiler son teknoloji ile uçarak video izlerken biz, bir fotoğraf indirmek için önce annemizin telefonu bırakmasını bekliyorduk. İnternetin her pikseliyle kavga ettiğimiz o günler, bizleri dijital dünyanın çilekeş dervişlerine çevirdi desek yanlış olmaz herhalde. Ama işin ilginç kısmı, o dönemde internete bağlanmak bile bir heyecandı. Acaba bağlantı kopmadan yarım saat takılabilir miyim diye dua ettiğimiz bir çağdan geliyoruz. Şimdi gel de o yılları bir hatırlama... İşte 2000’lerin internetini yaşayıp da unutamayanların en iyi bildiği şeyler...
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1. 56k modemin o huzur veren çevirmeli sesi.
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2. İletişimin en şiirsel hali olan MSN!
3. Cool gözükmek için alınan şekilli mekilli nickler.
4. Videoların işkence yapar gibi saatlerce yüklenememesi.
5. mIRC efsanesi.
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6. Bearshare/Limewire/Ares gibi paylaşım programları ile sabretmeyi öğrenmek.
7. Her türlü sohbetin döndüğü forum siteleri.
8. Winamp'ta bol bol liste yapmak.
9. Facebook'un Facebook olduğu yıllarda pokelamak veya pokelamamak.
10. Bir sürü saçma ve korkunç isteği içeren e-posta zincirleri. "Kendini paylaşmazsan lanetlenirsin!"
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11. Başımızın tacı olan Yonja!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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