2000’lerde İnternette Vakit Geçirenlerin Bildiği 11 Şey

Genel internet serüvenimizde karşı cinsle iletişim kurmak için denediğimiz yolların yeri ayrı. Bunların ilklerinden olan IRC veya ICQ gibi chat kanalları ise bir dönemin gençliğini heder etmiştir resmen. Görüntünün veya sesin olmadığı bu kanallarda öyle yoğun bir trafik vardı ki bırakın karşı cinsle konuşmayı, herhangi bir konu üzerine sohbet edebilmek bile büyük emek istiyordu. 'darklord58', 'axi_anqel' gibi nicklerin gırla gittiği, 'slm, asl pls?' ile muhabbete başlamanın olmazsa olmaz sayıldığı bu kanallardaki en popüler oda adlarının 'ayva' ve 'zurna' olması ise ayrı enteresandı.