20 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün güvenli bir alana ihtiyaç duyabilirsin. Bu yüzden geçmişe dönebilir, alışkanlıklarına ve konfor alanına yönelebilirsin. Özellikle eski ilişkiler ve geçmişten gelen kişiler hayatında güçlü izler bırakabilirler, hem de yeniden!

Oysa, konfor alanını artırmak için geçmişe dönmen de gerekmiyor olabilir! Geçmişte aradığın şey hislerin olmalı. Merkür'ün etkisi altında olduğun bugün arzun, ilk kez hissettiğin duyguları hissetmek üzerine yoğunlaşabilir. Bu yüzden kalbinin sesini dinlersen iyi edersin. Belki de ihtiyacın olan güveni, huzuru ve aşkı bir yabancıda bulacaksın. Bunun için kalbini açmayı denemeli, ona bir de şans vermelisin.

Kariyerinde de özel hayatında olduğu gibi geçmişi arayacaksın. Belki bugüne dek rahat ettiğin bir iş ortamı, güçlü hissettiğin bir proje ya da sektöre yeniden yönelebilirsin. Lakin geri dönmek bir seçenek değil. Ama belki de ileriye odaklanarak bu durumdan kurtulabilirsin. Daha iyi bir iş arayışına girmekten çekinme. Yaptığın başvurular neticesinde beklediğinden hızlı bir değişim yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...