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20 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

20 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
19.01.2025 - 19:01

Güvenli bir alana ihtiyacınız var. Peki 20 Ocak Pazartesi gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Ocak Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün güvenli bir alana ihtiyaç duyabilirsin. Bu yüzden geçmişe dönebilir, alışkanlıklarına ve konfor alanına yönelebilirsin. Özellikle eski ilişkiler ve geçmişten gelen kişiler hayatında güçlü izler bırakabilirler, hem de yeniden! 

Oysa, konfor alanını artırmak için geçmişe dönmen de gerekmiyor olabilir! Geçmişte aradığın şey hislerin olmalı. Merkür'ün etkisi altında olduğun bugün arzun, ilk kez hissettiğin duyguları hissetmek üzerine yoğunlaşabilir. Bu yüzden kalbinin sesini dinlersen iyi edersin. Belki de ihtiyacın olan güveni, huzuru ve aşkı bir yabancıda bulacaksın. Bunun için kalbini açmayı denemeli, ona bir de şans vermelisin. 

Kariyerinde de özel hayatında olduğu gibi geçmişi arayacaksın. Belki bugüne dek rahat ettiğin bir iş ortamı, güçlü hissettiğin bir proje ya da sektöre yeniden yönelebilirsin. Lakin geri dönmek bir seçenek değil. Ama belki de ileriye odaklanarak bu durumdan kurtulabilirsin. Daha iyi bir iş arayışına girmekten çekinme. Yaptığın başvurular neticesinde beklediğinden hızlı bir değişim yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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