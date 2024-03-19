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20 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

20 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 19:01

Hayatınızı uyum içinde yönetmek, sevginizi dengeli ve huzurlu bir seviyeye ulaştırmak için harika bir gün! Peki, 20 Mart Çarşamba gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Mart Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi , bugünün enerjisiyle ilişkiler ve ortaklıklar üzerinde düşünmen gerekebilir. Güneş'in Koç burcunda konumlanması, senin de karşılıklı anlayış ve uyum içerisinde olman gerektiğini işaret ediyor. Tam da bu noktada ilişkileri düzene sokmak, kişisel sınırları korumak gibi konular gündeminde yer alabilir. Hayatındaki dengeye, kendine ait alanlara ve bazı sınırlara ihtiyacın olduğunu fark edebilirsin.  

İşe nereden mi başlayacaksın? Tabii en çok dengeye ihtiyacın olan özel hayatından! Özellikle aşk hayatında denge ve uyumu arama eğiliminde artacak. Partnerinin bir süredir aştığı sınırlar ve bozulan düzenin için sesini çıkarman gerekebilir. Bu konuşma için akşam saatlerini tercih edebilir, hislerini net ama sakin bir şekilde dile getirmeye çalışmalısın. Bu konuşmayı kalp kırmamak için dolaylı şekilde yapmak yerine net ve anlaşılır yapmak, sana ilişkinde yeni bir sayfa açma şansı sunabilir. Sınırlarınız gibi sinirlerinize de dikkat etseniz iyi edersiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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