20 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugünün ana teması iletişim olacak. Güneş'in Koç burcunda konumlanması, cesur düşüncelerini ve fikirlerini ifade etme kapasiteni artıracak. Yeni bilgi edinme fırsatlarına daha açık olmanı sağlayacak. Belki de bir süredir aklında olan o çılgın projenin yolu açılacak!

İş yaşamında, etkili iletişim becerilerin ve sosyal medya kullanımının faydasını her zamankinden çok daha fazla göreceksin. Projelerini hayata geçirmek için bu gücü kullanmanın zamanı gelmiş olabilir. İş yaşamında daha etkin ve heyecanlı olacağın bir dönemdesin. Aşk hayatında ise işler biraz karışabilir. Zira senin bazı sözcüklerin ve düşüncelerin partnerini şaşırtabilir. İçinde tuttuğun, görmezden geldiğin kırgınlıkların ve eteğindeki taşlar düşmek üzere. Bakalım aşkınız senin gerçeklerle yüzleştime isteğinin üstesinden gelebilecek mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...