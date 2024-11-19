20 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kendini olduğun yere ait hissetmek için harekete geçeceksin. Adeta bir düzen kurup onun içinde sonsuza dek yer almak ister gibi bir halin var. Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açının etkisiyle bağlanmak, ait olmak ve kendini bir şeylerin parçası hissetmek senin için her zamankinden çok daha önemli hale gelecek.

Tam da bu noktada yeni iş birlikleri ve ortaklıklar gündemine gelecek. Finansal anlamda güçlerini birleştireceğin doğru kişiler ile güç birliği kurmak ve ortak projelerde buluşmak senin için bir hayli önemli olacak. Ancak burada aldığın risklere dikkat etmeli, heyecanla yola çıkmamalısın. Anlaşma maddelerini dikkatle oku!

Öte yandan bugün kalbini açan anahtar ise 'empati' olacak. Ortaklarına ve partnerine karşı her zamankinden yakın ve anlayışlı davranacaksın. Sanıyoruz bu durum aşk hayatını da canlandıracak. Eski aşkın geri dönmesi bir hayli olası. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...