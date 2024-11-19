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20 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

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20 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
19.11.2024 - 19:01

Şifa enerjisi ile dolup taşacaksınız! Peki 20 Kasım Çarşamba gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Kasım Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Chiron sana güçlü bir şifa enerji getirecek. Bedensel ve zihinsel anlamda iyileştiğini hissedeceksin. Bir süredir mücadele ettiğin sorunlar, sağlık problemleri ya da stres faktörleri peşi sıra ortadan kalkacak! 

Hani derler ya bugünün sonunda maddi ve manevi anlamda derlerinden sıyrılacak, adeta 'görmemişe döneceksin.' Sanki kötü günleri sen değil de bir başkası yaşamış gibi hissedeceksin. Bu güçlü ruhsal iyileşme sürecini meditasyon, yoga, spiritüel seanslar veya nefes çalışmalarıyla da destekleyebilirsin. 

Geçmişin sorunlarını hayatından silip attıkça yeni ve güzel olana kavuşacaksın. Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açının etkisi, sanki biri hayatını sıfırlayacak. Ve sen yeniden doğacaksın. Bu aşamada iş ve aşk hayatında da pek çok değişiklik olacak. Kendini huzurlu hissettiğin yerde huzurlu olduğun kişilerle ol! Bu kendin için yapacağın şüphesiz ki en iyi şey olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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