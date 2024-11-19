20 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Chiron sana güçlü bir şifa enerji getirecek. Bedensel ve zihinsel anlamda iyileştiğini hissedeceksin. Bir süredir mücadele ettiğin sorunlar, sağlık problemleri ya da stres faktörleri peşi sıra ortadan kalkacak!

Hani derler ya bugünün sonunda maddi ve manevi anlamda derlerinden sıyrılacak, adeta 'görmemişe döneceksin.' Sanki kötü günleri sen değil de bir başkası yaşamış gibi hissedeceksin. Bu güçlü ruhsal iyileşme sürecini meditasyon, yoga, spiritüel seanslar veya nefes çalışmalarıyla da destekleyebilirsin.

Geçmişin sorunlarını hayatından silip attıkça yeni ve güzel olana kavuşacaksın. Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açının etkisi, sanki biri hayatını sıfırlayacak. Ve sen yeniden doğacaksın. Bu aşamada iş ve aşk hayatında da pek çok değişiklik olacak. Kendini huzurlu hissettiğin yerde huzurlu olduğun kişilerle ol! Bu kendin için yapacağın şüphesiz ki en iyi şey olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...