20 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün yaratıcılığın artacak! Sanatsal projeler, reklam tasarımları ve satış teknikleri geliştireceksin. Tabii odak noktan teknoloji olacak. Bu sayede geleceği yöneten işlere imza atacak ve kıymetli başarılara ulaşacaksın. Ayrıca güçlü bir estetik anlayışı ile dokunduğun her şeyi mükemmele evrilteceksin!

Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açının etkisiyle, hayattan keyif de alacaksın. Bu yaratıcı enerji sana mental anlamda güç ve hayata bağlılık katacak. Motivasyonun artacak. Kendine olan güveninin de artması ile iş hayatında bazı sınırları zorlayabilirsin. Bir anlık karar ile istifa edebilir, kendi işini kurmak ya da kârlı girişimlere imza atmak için düzenini bozabilirsin. Açıkçası bu hiç de fena fikir değil. Zira, hemen her projenin beyni sensin.

Tüm bunların dışında aşk hayatında ise bazı şeyler sarpa sarabilir. Kendine aşırı güvenli halin ve kendine fazla odaklanmış ruh halin partnerini gölgede bırakabilir. Kendini yalnız hissedebilir. Onu unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...