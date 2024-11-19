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20 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

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20 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
19.11.2024 - 19:01

Huzur tek isteğiniz olacak! Peki 20 Kasım Çarşamba gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Kasım Çarşamba günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün huzur hayatının ana gündem maddesi haline gelecek. Huzura kavuşmak için gerekirse geri adım atacak, haklı iken dahi özür dilemeyi göze alacaksın. Şefkat dolu bir yaklaşım ile 'Aman huzurumuz kaçmasın' diyen tarafta yer alacaksın. 

Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açının etkisiyle, her şeyi tatlı dil ve samimiyetle çözeceğine inanacaksın. Ancak dikkatli ol, bu durum olumsuz düşüncelerle dolu bazı kişiler tarafından kullanılabilir. Kendini ezdirmeden dengeyi bulmalısın. Her şeyi değil, gereken şeyi alttan alarak huzuru sağlamalısın. 

Hayata karşı bu güçlü ve değerli affediciliğin, evrensel anlamda takdir görecek. Gökyüzü adeta bu enerjini ödüllendirecek ve karşına güzellikler çıkaracak. Daha iyi bir iş, mutlu bir yuva, huzurlu bir hayat ve bol para senin olabilir. Şans kapıların ardına kadar açıkken bundan yararlanmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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