20 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün iletişim kazalarına ve yanlış anlaşılmaları dikkat etmen gereken bir güne başlıyorsun. Güneş, düşündüklerini tam da istediğin gibi dile getirememeni sağlayabilir. Zira sen de birtakım kafa karışıklıkları yaşayarak ne istediğinden tam olarak emin olamayabilirsin. Ancak bu hayatında endişe verici şeylere sebep olmayacak.

En çok merak ettiğini düşündüğümüz konuya hemen değinelim: İş hayatında ve kariyerinde her şey yerli yerinde kalmaya devam edecek. Başarından hiçbir şey eksilmeyeceği gibi bugün bazı kârlı anlaşmalara da imza atabilirsin. Kariyerinde yükselişini hızlandıracak anlaşmalar sayesinde sektörde adından söz ettirebilirsin.

İletişim kazaları ise kardeşlerin ve yakın çevren ile aranı açabilir. Bu dönemde sevdiklerine karşı her zamankinden biraz daha anlayışlı olman gerekebilir. Özellikle partnerine onu sevdiğini hatırlatacak küçük sürprizler yapabilirsin. Bu sayede ilişkinde her şeyin yolunda gitmesini sağlayabilirsin. Benzer bir şekilde kardeşlerine, aile bireylerine ve varsa çocuklarına karşı da hassas bir yaklaşım sergilemelisin. Karşılıklı sevginin seni güçlendireceği bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...