20 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün maddi konularda bazı abartılı hamleler yapabilirsin. Gelir ve harcamaların arasındaki dengeyi kurmakta zorluk çekebilirsin. Güneş'in hırslarına kapılmanın sağlayan enerjisiyle bazı riskli yatırımlar yapabilirsin.

İşte tam da bu noktada hayaller ile gerçekler arasında önemli bir denge kurmalısın. Daha fazla risk alarak daha fazla kazanacağın doğru. Fakat bunun için doğru bir gün değil! Risk almaktan ziyade mevcut düzenini korumaya odaklanman gereken bir güne başlıyoruz. İş hayatında fazla göz önünde olmayı tercih etmeyeceğin, gereksiz harcamalardan kaçınıp riskli yatırımlar yapmadan ilerleyeceğin günün sonunda huzurlu bir son seni bekliyor.

Aksi takdirde ne olacağını merak ediyorsan, kısaca altını çizelim: Hırslarına kapılıp gerçekten uzaklaşmak düşündüğünü daha çok daha fazla kaybetmeni sağlayabilir. Agresif tavırlar ile işinden olabilir, aldığın büyük riskler nedeniyle ise maddi anlamda güvenilirliğini kaybedebilirsin. Bütün bunlar yerine belki de romantik konularda risk almalısın. Tanıştığın bir yabancıya kalbine emanet etmek bugün alacağın en iyi risk olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...