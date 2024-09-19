20 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yaratıcılığını ortaya koymak için ilham bekliyor olabilirsin. Pek de sana uymayan bir eylemsizlik haline bürünebilirsin. Özellikle iş hayatını yönetmek için biraz destekleyici güce ihtiyaç duyabilirsin. Belki de bir süredir beklediğin terfi, maaş zammı ya da destek bugün her zamankinden çok daha önemli olacaktır.

İşte tam da bu noktada kendi işini yapıyorsan, odak noktan elindekileri korumak olabilir. Ama bir iş yerinde maaşlı çalışan isen emeklinin karşılığını alamadığını hissettiğin anda istifa etmek önceliğin olabilir. Üstelik bugün seni pek de durdurabilecek bir şey yok. Bizden küçük bir uyarı, ani kararlar vermek yerine daha sakin düşünmeye çalışmalısın. Yine de bu karardan emin isen harekete geçmek için daha fazla gecikmemelisin. Zira iş hayatında önemli hareketliliklerin başlayacağı bir dönemdesin. Güneş'in etkisi altındayken ne kadar hızlı aksiyon alırsam o kadar başarılı olabilirsin.

Bu arada romantik ilişkinde de bazı belirsizlikler ve güvensizlikler söz konusu olabilir. Bugün partnerinden daha fazla destek bekleyebilirsin. Yeterli ilgi ve desteği bulaşığın takdirde sert tepkiler verebilirsin. Fakat bunun yanlış olduğunu kısa sürede anlayarak pişman olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...