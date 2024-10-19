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20 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

20 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 19:01

Güç savaşları başlıyor! Peki 20 Ekim Pazar gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün güç savaşlarına hazır olmalısın! Aslında bu durum pek de senlik değil. Zira sen, her zaman zirvede olmaya layıksın ve kendinden başka kimseyle yarışmıyorsun, ancak bu kez durum biraz farklı. Hak edip de elde edemediğin şeyler seni kızdırabilir. Bu nedenle bazı kıskançlıklar su yüzüne çıkabilir. 

Tam da bu noktada duygularının seni ele geçirmesine izin vermemelisin. Bunun yerine kontrolü eline alıp derinden ve yavaş yavaş ilerlemeye koyulmalısın. Hatta kendine yeni bir strateji belirlemeli ve bir an önce yolunu çizmelisin. Çünkü senin en iyi yaptığın şeylerden biri organizasyon ve kriz yönetimi! Yani bu krizi de kolayca yönetmenin sırrı içinde. 

Öte yandan tüm bu yaşananlar senin ilerleme arzunu ve yükselme tutkunu da besleyecektir. Sanıyoruz ki bu senin için bir tür kamçı olacak ve adeta küllerinden doğacaksın. Belki de gemileri yakıp daha iyisine doğru yola çıkarsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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