20 Ekim Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevili Koç, bugün kendi gücünün farkına varacaksın! Hayatın birtakım gerçekleriyle yüzleşmekten kaçındığın korkularla başa çıkma cesareti bulacaksın. Ay'ın gölgesi altında, kendinden çok daha emin ve kararlı olacaksın. Hayattan ne istediğini bilecek, daha önemlisi ne yapabileceğini fark edeceksin.

Tabii bu durumda hayattan beklentilerin de değişecek. Neyi almak istiyorsan onun için harekete geç. Başarılı olacağın riskler al ve büyük bir güçle haftayı bitirip yeni haftaya da hazır ol! Dengeleri kurmak ve yönetimde rol almak tam da sana göre bir adım.

Kendine gurur duyacağın bugün boyunca ilişkilerinde de daha gizemli ve çekici bir hale gelebilirsin. Bugün etkileyiciliğin artarken tutkularının da ortaya çıkması bir hayli olası. Görünen o ki bu pazar aşk dolu geçecek. Bekarsan, yeni bir aşka yelken açmak için ilk adımı atmak zorunda bile kalmayacaksın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...