20 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün karşılıklı ilişkilerde kıskançlık gündeminde yer alabilir! Acaba fazla mı sahipleniyorsun? Bağlılığını ve yakınlık ihtiyacını artıran hisleri tetikleyen Ay, ilişkilerinde güven temasını da gündeme getirebilir.

Tam da bu noktada gizli kalmış iş birlikleri veya sırlar ortaya çıkabilir. Sadakatinin tam olduğu kişilerin sana karşı hislerini dikkatle değerlendirmeye odaklanabilirsin. Fakat bu denli ince eleyip sık dokurken bazı detaylara fazla takılabilirsin. Kendi hislerini düşünürken onlara verdiğin hissiyatı da düşünmelisin. Kısacası, dengeyi bulmalısın!

Öte yandan bugün iş hayatında da güçlü bir duygusallık ve duyarlılık hissedeceksin. Profesyonel konulara hislerini karıştırmasan iyi edersin. Bu senin özellikle para yönetimi konusunda sorun yaşamanı sağlayabilir. Ayrıca duygusal karar sonra pişman olacağın fevri adımlara dönüşebilir. Sakin ol ve mümkünse bu pazar günü kendinle baş başa kalarak geçir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...