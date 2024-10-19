20 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün köklerine ulaşmak isteyebilirsin! Güçlü bir aidiyet duygusu ve bağlılıkla geçmişe odaklanabilirsin. Eskilere takılabilir, aile içindeki gizli meseleleri açığa çıkarmayı hedefleyebilirsin. Fakat burada aradığın ne bunu bilmelisin!

Sahi, sen geçmişinde neyi arıyorsun? Özlediğin duyguların peşine düşmüş olabilirsin. Haliyle Ay'ın güçlü çekimi altında olduğun gün içerisinde hane içindeki veya kişisel alanında yenilenme isteğin artabilir. Duygusal güvenliğine daha fazla zaman ayırabilir, kendini derinlere dalmış bulabilirsin. Belki de aradığını bulmak için terapi ya da meditasyon gibi ruhsal aktivitelere zaman ayırmalısın.

Hadi biraz da profesyonel konulardan söz edelim. Ailevi konuların zihninde önceliklenmesi ile birlikte aile işine yönelebilirsin. Fakat dikkatli ol bu durum seni kariyer hedefinden saptırabilir. Kendi istediklerinden ziyade herkesin mutluluğuna odaklanarak algının dağıldığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...