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20 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

20 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 19:01

Özlediğiniz duyguların peşine düşün! Peki 20 Ekim Pazar gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün köklerine ulaşmak isteyebilirsin! Güçlü bir aidiyet duygusu ve bağlılıkla geçmişe odaklanabilirsin. Eskilere takılabilir, aile içindeki gizli meseleleri açığa çıkarmayı hedefleyebilirsin. Fakat burada aradığın ne bunu bilmelisin! 

Sahi, sen geçmişinde neyi arıyorsun? Özlediğin duyguların peşine düşmüş olabilirsin. Haliyle Ay'ın güçlü çekimi altında olduğun gün içerisinde hane içindeki veya kişisel alanında yenilenme isteğin artabilir. Duygusal güvenliğine daha fazla zaman ayırabilir, kendini derinlere dalmış bulabilirsin. Belki de aradığını bulmak için terapi ya da meditasyon gibi ruhsal aktivitelere zaman ayırmalısın. 

Hadi biraz da profesyonel konulardan söz edelim. Ailevi konuların zihninde önceliklenmesi ile birlikte aile işine yönelebilirsin. Fakat dikkatli ol bu durum seni kariyer hedefinden saptırabilir. Kendi istediklerinden ziyade herkesin mutluluğuna odaklanarak algının dağıldığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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