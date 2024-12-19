20 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün güçlü bir el olacak omuzunda. İş ve kariyer hayatında önünü açan, seni destekleyen ve büyümeni sağlayan beklenmedik bir güç ile karşı karşıya kalacaksın. Uzun vadeli kariyer hedeflerini yakın eden bu el, adeta yolunu açacak. Böylece hayallerin de gerçek olacak.

Şansın da açık olacak! Tüm işler sanki bir anda yoluna girecek. En çok da maddi anlamda ihtiyaç duyduğun destek elinin altında olacak. Tam da bu noktada yatırımcı ve kredi görüşmeleri için bugün son derece önemli bir gün olacak. Teknolojinin merkezde olduğu yaratıcı girişimcilerin için aradığın finansmanı bulacaksın. Kendi işinin patronu olacak ya da işini büyüterek istihdam alanını genişleteceksin.

Başarılarından söz ettik peki ya aşk? Duygusal anlamda biraz dikkatli olmalısın. Zira bir süre sonra seni rahatsız etmeye başlayacak bir gizli hayranının olabilir. Yeni tanıştığın kimselere, bir anda karşına çıkan yabancılara ve hayatında zorla yer etmeye çalışan kimselere dikkat et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...