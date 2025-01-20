20- 26 Ocak 2025 Haftanın Yantrası Porkan Yantra 520777 Sayı Sekansı ile Hazırlanmıştır

Kalsedon ve kaik bir kuvars çeşidi olan kalsedon, istikrarı ve dengeyi sembolize eder ve besleyici gücü ve bedeni, zihni ve ruhu uyumlu hale getirme yeteneği ile bilinir.

İyileştirici özellikleri Akik ile birleşir ve Kalsedon Akik negatif enerjileri giderir, pozitif düşünceli iletişimi kolaylaştırır, boğazla ilgili sorunları ele alır ve alerjiler, tahrişler ve bazı nörolojik durumlar için doğal bir denge sağlayıcıdır. Bir denge taşı olarak Kalsedon akik korku temelli düşünmeyi ortadan kaldırır, cömertliği teşvik eder ve psişik saldırılara karşı korur.

Kullanım: Kalsedon Akiki evinizde iş yerinizde kuzey doğu yönünde kullanabilirsiniz bulunduğu ortamın enerjisini iyileştirici enerjisini artırır ve özellikle topluluk önünde konuşmalarından önce kişinin sesine gerçek ve dürüstlük aşılamak için kullanıldığında faydalıdır.

Bakım: Enerjisini korumak için, Kalsedon, akan suyun altında arındırabilir adaçayı ile tütsüleyerek programlayabilirsiniz.

Kristal programlama

NOT: Terahertz ve Auara Kuvarsınızı tütsü ile arındırmalısınız.

Şimdi kristalinize odaklanın ve yüksek sesle kristalinizin adını söyleyerek şu sözleri söyleyin: “Atalarımdan geçmişimden anne karnında ruhumun canlandığı ruhsal hayat planımın yazıldığı, o özel an ve nefes aldığım ilk andan bugüne kadar ruhumda, bedenimde, ailemde, çevremde, işimde, ilişkilerimde, aşkımda, sağlığımda, kazancımda, kaybımda, yaşamımın tümünde etkili olmuş yada olmaya çalışan yorucu, yıkıcı, ruhsal ve fiziksel saldırıların negatif enerjilerin tümünden arınıyor, yenileniyor, (Kristalinizin adını söyleyin. Örneğin “kalsedon akik” diyeceksiniz.) Senin kozmik enerjilerinden faydalanmaya niyet ediyor, doğum haritamdaki tüm gezegenlerin zayıf enerjilerini iyileştiriyor, yükseltiyor, dengeliyor, olumlu enerjiler olarak yaşamıma sevgi ile aktarman için yüzyıllardır yeryüzünden ve gökyüzünden aldığın tüm kozmik şifa yüklü güçlü koruyucu enerjilerini faaliyete geçiriyor, Rabbim tarafından bana yazılmış ruhsal planımla akışa uygun yaşamaya niyet ediyorum.” 3 kez tekrar ile programlamayı tamamlayın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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