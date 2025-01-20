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20- 26 Ocak 2025 Haftanın Yantrası Porkan Yantra 520777 Sayı Sekansı ile Hazırlanmıştır

etiket 20- 26 Ocak 2025 Haftanın Yantrası Porkan Yantra 520777 Sayı Sekansı ile Hazırlanmıştır

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 23:46

Porkan Şaman öğretisinde  “göz kamaştırıcı” anlamını içerir. 'Kamaşmak' kelimesiyle bağı vardır.

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Şamanların en güçlü olanlarına "Porkan" da denir.

Şamanların en güçlü olanlarına "Porkan" da denir.

Ruhlar alemiyle iletişime geçebilen kişilerdir. Porkan yantra 520777 sayı sekansı ile hazırlanmış, hukuksal konularda başarı, her türlü adaletsizliğe karşı koruyucu ve haksızlığı mühürleyerek alt eden gizli ve açık düşmanlıklara karşı koruyucu 4 element enerjisini aktive eden enerjiler ile doludur. Tüm burçlar tarafından doğum haritaları incelendikten sonra gezegen saatlerine göre uygun element ve materyaller ile hazırlanır. 

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantraların tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali Kalsedon Akik

Haftanın kristali Kalsedon Akik

Kalsedon ve kaik  bir kuvars çeşidi olan kalsedon, istikrarı ve dengeyi sembolize eder ve besleyici gücü ve bedeni, zihni ve ruhu uyumlu hale getirme yeteneği ile bilinir.

İyileştirici özellikleri Akik ile birleşir ve  Kalsedon Akik negatif enerjileri giderir,  pozitif düşünceli iletişimi kolaylaştırır, boğazla ilgili sorunları ele alır ve alerjiler, tahrişler ve bazı nörolojik durumlar için doğal bir denge sağlayıcıdır. Bir denge taşı olarak Kalsedon akik korku temelli düşünmeyi ortadan kaldırır, cömertliği teşvik eder ve psişik saldırılara karşı korur.

Kullanım: Kalsedon Akiki evinizde iş yerinizde kuzey doğu yönünde kullanabilirsiniz bulunduğu ortamın enerjisini iyileştirici enerjisini artırır ve özellikle topluluk önünde konuşmalarından önce kişinin sesine gerçek ve dürüstlük aşılamak için kullanıldığında faydalıdır.

Bakım: Enerjisini korumak için, Kalsedon, akan suyun altında arındırabilir adaçayı ile tütsüleyerek programlayabilirsiniz. 

Kristal programlama 

NOT: Terahertz ve Auara Kuvarsınızı tütsü ile arındırmalısınız.

Şimdi kristalinize odaklanın ve yüksek sesle  kristalinizin adını söyleyerek şu sözleri söyleyin: “Atalarımdan geçmişimden anne karnında ruhumun canlandığı ruhsal hayat planımın yazıldığı, o özel an ve nefes aldığım ilk andan bugüne kadar ruhumda, bedenimde, ailemde, çevremde, işimde, ilişkilerimde, aşkımda, sağlığımda, kazancımda, kaybımda, yaşamımın tümünde etkili olmuş yada olmaya çalışan yorucu, yıkıcı, ruhsal ve fiziksel saldırıların negatif enerjilerin tümünden arınıyor, yenileniyor, (Kristalinizin adını söyleyin. Örneğin “kalsedon akik” diyeceksiniz.) Senin kozmik enerjilerinden faydalanmaya niyet ediyor, doğum haritamdaki tüm gezegenlerin zayıf enerjilerini iyileştiriyor, yükseltiyor, dengeliyor, olumlu enerjiler olarak yaşamıma sevgi ile aktarman için yüzyıllardır yeryüzünden ve gökyüzünden aldığın tüm kozmik şifa yüklü güçlü koruyucu enerjilerini faaliyete geçiriyor, Rabbim tarafından bana yazılmış ruhsal planımla akışa uygun yaşamaya niyet ediyorum.”  3 kez tekrar ile programlamayı tamamlayın. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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