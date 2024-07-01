2 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Merkür'ün Aslan burcuna geçişi iç dünyana daha fazla odaklanmana sebep olacak. Bugün kendini ve duygularını daha iyi anlayacaksın. Bu süreçte gizli kalan konular açığa çıkarabilir, sezgilerin artabilir. Özellikle rüyalarına dikkat etmeli, iç sesini dinlemelisin. Ne dersin, hayatında arka planda kalan sinsi bir düşmanın olabilir mi? Huzur bulmanı engelleyen, negatif enerjisiyle işlerinin yolunda gitmemesini sağlayan bu kişiden uzaklaşmanın zamanı geldi. Daima dikkat çeken Başak burçları için bugünlerde bu sorunu çözmek bir hayli önemli olacaktır.

Zira bir süredir çokça yorulduğunu, dinlenmeye, iyileşmeye ve yükselmeye ihtiyacın olduğunu biliyoruz. Hayatında yapacağın bu temizlikten sonra tüm bu isteklerin bir bir gerçekleşecek.

Satürn retrosunun da etkili olduğu bu süreçte duygusal ihtiyaçlarına odaklanabilirsin. İşten bir süre izin almak ya da istifa etmek senin için cezbedici olabilir. Tüm bunlarla birlikte iç huzurunu bulman romantik ilişkilerine de olumlu yansıyacaktır. Kalbini aşka açsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...