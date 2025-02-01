2 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hayalperest ve yaratıcı olabilirsin! Hayal gücüne kapılıp heyecanlı kararlar verebilirsin. Biraz da fazla abartabilirsin... Heyecanlı adımlarla beklenmedik harcamalar yapabilir, bütçende bir delik açabilirsin. Ama bir yatırım ya da kazanç sağlayacağına inandığın bir iş için para harcıyorsan, haklı olabilirsin.

Kazanma ihtimalinin yüksek olduğu bir gündesin. Son kararların mutluluk verecek gibi görünüyor. Bu yüzden işe odaklanabilir, kazanmak için iyi fikirlerin peşinden koşabilirsin. Kendinden emin adımlar atar ve ilerlemek konusunda kararlı olursan kazanacaksın.

Öte yandan bugün aşk hayatında da olumlu gelişmelerden söz edeceğiz. Partnerinden ya da bir süredir görüştüğün flörtünden romantik bir teklif alabilirsin. Aşka hazır ol, çünkü bu teklifin sonunda evlili var gibi görünüyor. Yarın gürüşmek üzere, sevgiyle kal...