2 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Merkür'ün Koç burcundaki ilerleyişi, kişisel ve profesyonel ilişkilerinde daha doğrudan ve açık olmanı teşvik ediyor. Partnerinle veya iş ortaklarınla ilişkilerini güçlendirme fırsatı bulabilirsin. Sorunlardan ya da seyrinde gitmeyen işlerden bıktığın bir dönemdesin. Şimdi motivasyonunu toplama, enerjini yükseltme zamanı!

Öceliği aşk hayatınıza vermek isteyebilirsin. Tutkulu ve dürüst iletişim, ilişkinizi yeni bir seviyeye taşıyabilir. Aşk hayatın yeniden hareketlenebilir. Fakat önceliğin bu olursa, bu iyilik hali fazla uzun sürmeyecektir. İlk işin kariyerini planlamak ve geleceğe dair hedeflerini yeniden değerlendirmek olmalı. Gerçekçi planlar yapmalı, öz güvenli tavırlarınla ve yeteneklerine uygun işlerle hayatını yönetmelisin. Bir kurtacı arıyorsan, bu kişinin yine sen olman gerektiğini bilmelisin. Arzuların, heveslerin ve hırslarının seni yönlendirmesine izin ver. Yeniden ayağa kalma zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...