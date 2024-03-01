2 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, günün en şanslı burcu sensin! Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile altmışlık açısıyla, karmik enerjilerden en fazla sen etkileneceksin! Hayatında koyduğun hedeflere ulaşman konusunda yardımcı olacak bu enerjiler, işini de kolaylaştıracak. Duygusal anlamda bir iyileşme ve güçlenme yaşayacağın keyifli bir güne hazır ol. Bu hafta sonun unutulmaz geçebilir. Abarttığımızı düşünebilirsin ama ağzından çıkan her dilek bir anda gerçekleşebilir.

Venüs'ün manevi gücü ve hayat enerjisi doğrudan sana geçiyor... Güzel bir günde özel bir ortam yaratarak sevdiklerinle bir araya gelmeye ne dersin? Kalabalık bir sofrada tüm sevdiklerini bir araya getirdikten sonra, onlara sürprizini de açıkla! Yoksa biz mi söyleyelim, bebek geliyor. Aileniz büyüyor ve sevginize sevgi kattığınız günlerin beraberinde bollun ve bereket de geliyor. Ne diyelim şansınız bol, yolunuz açık olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...