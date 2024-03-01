2 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün bir anda önüne çıkan fırsatları değerlendirmeye açık ol. Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile oluşturduğu altmışlık açı, hayatında köklü bir değişikliğin sinyallerini veriyor. Üstelik sen de bu değişim için son derece hazırsın. Artık hayatında bir şeylerin değişme vaktinin geldiğinin bilincindesin. Kendi yolunu çizmek, kontrolün dışı gelişen olayların dahi seyrini değiştirmek ister gibi bir halin var.

Aşk hayatında yaşanan olumsuzluklardan, maddi kaygılardan ve görmezden gelmeye çalıştığın tüm sorunlardan uzaklaşmanın zamanı geldi. Venüs'ün güçlü enerjisini hissedeceğin hafta sonu boyunca ne yapmak istediğine bir karar vermeni tavsiye ederiz. Senin için mecazi bir yolculuğun zamanı geldi. Bağımsız ve özgür bir yaşam tarzını benimseme konusunda son derece kararlı olman da bu sürecini destekleyecek. Hadi bu kez de düzeni sen alt üst et ve yeni hayatın için için keskin bir başlangıç yap. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...