2 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sayın Başak, bugün sevdiklerine özellikle sağlıkla ilgili meselelerde destek olman gerekebilir. Ailen veya partnerinle birlikte üstesinden gelmen gereken zorlu bir süreçtesin. Bu süreci başarıyla atlatacağına dair güçlü bir Venüs enerjisinden söz etmek mümkün. Fakat yine de biraz yorulacak ve stresle yükleneceksin.

Gelelim, günün bir diğer gündemine! Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile altmışlık bir açı oluşturduğu bugünlerde, bir süredir ertelemiş olduğun estetik müdahaleler için adım atabilirsin. Cilt bakımı, botoks veya saç ekimi gibi konular gündemini meşgul edebilir. Bu süreçte, güzellik ve sağlıkla ilgili konulara daha fazla odaklanarak hem kafanı dağıtabilir hem de mental anlamda kendini daha güçlü hissetme şansı bulabilirsin. Bu sayede biraz da kendine zaman ayırabilirsin! Kendinizi iyi hissetmek ve daha iyi görünmek, bir yandan motivasyonunu artırırken bir yandan da genel yaşam kaliteni yükseltebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...