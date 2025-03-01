2 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yaratıcılığın artabilir. Hem zihinsel hem ruhsal anlamda derin bir güne başlıyoruz. Bu yüzden yaratıcı fikirlerini besleyen sezgilerine ve hislerine de güvenmelisin. Hatta biraz gerçekçiliği bırakıp hayalperestliğe de dalmalısın.

Tam da bu noktada gününü sanatsal faliyetlerle doldurabilirsin. Sinema, tiyatro, müzikal veya opera gibi gösterilerden her zamankinden çok daha fazla keyif alabilir, anlam çıkarabilirsin. Dahası zihnini bu sayede dinlendirebilir, düşüncelerini de yönetebilirsin. Güzel bir pazar günü geçireceksin, tabii istediğini yapmayı ve arzularına göre hareket etmeyi başarırsan.

Gelelim yoğun duygularınla seni bekleyen aşka! Bu aralar geçmişi çokça düşünüyor olabilirsin. Ama yüklerinden ve geçmişin derin izlerinden sıyrılıp sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek bir yabancının hayatına girmesine izin verebilirsin. Belki de gerçek aşkı bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...