2 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün burcunda konumlanan Merkür'den enerji alacaksın. İletişim gücünü artıracak olan bu astrolojik etki ile adeta insanların ne düşündüğünü sezeceksin. Haliyle etrafındaki insanları nasıl etkileyeceğini kolayca keşfedeceksin. Hem romantik hem de profesyonel anlamda ikna kabiliyetin yüksek olacak.

Tam da bu noktada rakiplerinin önüne geçmelisin. Sezgilerini ve iletişim becerilerini lehine kullanarak kendini ayrıştırmanın bir yolunu bulmalısın. Belki hedeflerini geliştirmek ve değiştirmek de rekabet duygunu besleyecektir. Yeni arayışlar ile uzmanlık alanını besleyecek eğitimler kariyerin için en iyi tercih olacaktır.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Romantizm için bir hayli heyecanlısın. Bu yüzden anlık heveslerle aşka kapılabilirsin. Heyecan arayışına kapılıp yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsin. Eğer bir ilişkin var ise flörtöz tavırların, partnerin ile aranda soruna yol açabilir. Aman dikkat, dengeyi tutturman şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...