2 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün katiyen durmak istemeyeceksin. Anı yaşamak için yola koyulacaksın. Rüzgar seni nereye götürse gitmeye hazırsın. Heyecanla yola çıkmaya, hayatın tadını çıkarmaya ve güçlü bir enerji depolamaya odaklanacaksın. Değişim ve dönüşüm heyecanı da kaplayacak içini!

Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte sosyal hayatından iş ortamına her şeyi değiştirmek isteyeceksin.

Tek yapman gereken ise nereden başlayacağını seçmek... Sonrası adeta çorap söküğü gibi gelecek. Her değişimde güçlendiğini ve geliştiğini hissedeceksin. Rüzgara kapılmak sana bir hayli iyi gelecek. Ancak bu süreçte son anda karar vermemek için biraz da planlı olsan iyi edersin.

Öte yandan bugün bir hayli ilham verici olacaksın. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjinden özellikle yakın çevrendeki insanlar etkilenecek. Eğer bekarsan bu dönemde kalbinin sahibini de aramalısın. Hazır hayatında güçlü bir değişim başlamışken medeni durumunun da değişmesi şart. Duygularına ve tutkularına kapıl. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...