2 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sosyal hayatında daha aktif ve görünür olacaksın. Sık sık kaçmak ve uzaklaşmak isteyen özgür ruhun, bu kez ait olduğu yeri bulmak isteyecek. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte dostların arasından biriyle güçlü bir ortaklık bağı da kurabilirsin. Belki bu sayede fikirlerini etkisinden çok daha geniş bir kitle ulaştırabilirsin. Yapacaklarını gördüğünde kendin de heyecanlanacaksın.

Tam da bu noktada farklı görüşlere ihtiyaç duyabilirsin. Entelektüel anlamda seni besleyecek dostlar edinmelisin. Zaten iş ilişkilerini de bu kişilerle kurabilirsin. Bu arada başlamak için gözünü karartmalısın!

Cesur hamlelerin ile aşka da odaklanmaya ne dersin? Kendini yanında rahat hissettiğin, özgürlük arayışını unuttuğun kişi kalbinin sahibi olabilir. Belki ona bir şans vermelisin. Tabii eğer bir birlikteliğin varsa, o zaman sana söyleyeceklerimiz farklı! Çünkü bu dönemde yeni bir aşk kapını çalmayacak, ancak yanındaki kişinin değerini anlaman şart. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...