2 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün sınırları aşmak isteyebilirsin. Alışılagelmişin dışına çıkmak için harekete geçerek konfor alanının dışına çıkabilirsin. Heyecanlı bir gün romantik bir aşk ve keyifli başlangıçlar gündeminde yer alabilir.

Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte hiç düşünmeden, ani ve heyecanlı kararlar alabilirsin. İkili ilişkilerinde risk almanın tam zamanı. Yeni insanlarla tanışmaya da hazır ol.

Sosyal çevren genişleyebilir. Bu hafta sonu gireceğin kalabalık içinde kafa dengi ve eğlenceli dostlukların dışında, güçlü iş bağlantıları da kurabilirsin. Hayatına renk katacak ilişkiler, ani kararlarını desteklerken bazı arzuların ortaya çıkabilir. Sanıyoruz bu aralar iletişimi oluruna bırakmak isteyecek ve bundan keyif de alacaksın.

Hadi biraz da iş konuşalım! Yeni bağlantılarını ve bir anda karşına çıkan iş fırsatlarını dikkatle değerlendir. Kazanma potansiyelinin yüksek olduğu bir dönemdesin. Kârlı anlaşmalar yapabilirsin. Ancak ortaklıklara açık olmalı ve doğru kişi ile iş birliği yaptığına emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...